В регионе пенсионеры сбили двух пешеходов

В Самарской области в среду, 19 августа, произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В Самаре в районе дома 1 "А" по ул. Красноармейской около 13:10 65-летний мужчина за рулем Mitsubishi Montero совершил наезд на 45-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть ул. Куйбышева по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В Тольятти 78-летний водитель Kia Sportage в 19:35 наехал на 15-летнего пешехода. ДТП произошло в районе дома № 22В по Приморскому бульвару. Подросток находился на проезжей части.
Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!