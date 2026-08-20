В регионе пенсионеры сбили двух пешеходов

В Самарской области в среду, 19 августа, произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В Самаре в районе дома 1 "А" по ул. Красноармейской около 13:10 65-летний мужчина за рулем Mitsubishi Montero совершил наезд на 45-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть ул. Куйбышева по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В Тольятти 78-летний водитель Kia Sportage в 19:35 наехал на 15-летнего пешехода. ДТП произошло в районе дома № 22В по Приморскому бульвару. Подросток находился на проезжей части.

Обоим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.