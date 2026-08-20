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Самарский театр драмы открывает сезон спектаклем о героях СВО

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр драмы им. М. Горького открывает 176-й театральный сезон премьерой спектакля "На выписку" (16+) по пьесе Николая Пинчука. Премьерные показы состоятся 12 и 13 сентября, а также 8 октября 2026 года на экспериментальной сцене театра.

Фото: Самарский академический театр драмы им. Горького

Герои спектакля — участники специальной военной операции. На сцене будет показана простая история о человеческих отношениях, о том, как важно не утратить веру в себя, найти заново смысл жизни, преодолеть жизненные невзгоды и адаптироваться к мирной жизни в новых условиях.

Зритель оказывается в здании госпиталя, где разворачиваются основные события спектакля. Вместе с героями он проживает особенный момент, связанный с выпиской.

Режиссёр-постановщик Олег Скивко — режиссёр первой категории Самарского академического театра драмы им. М. Горького:

"Само название уже задаёт смысл: "на выписку". Люди идут на выписку — значит, они уже пережили трудности. Без пафоса, без громких слов. Просто они прошли через тяжёлое и теперь движутся к выписке. У всех разные мотивации, но все они были ранены… Они стараются держаться, поэтому оборачивают всё в юмор. И при этом начинают иначе смотреть на вещи, по‑новому ценить простые моменты жизни…".

Художник-постановщик — Марина Евдоченкова, помощник режиссёра — Юлия Горелова.

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