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Театр Культура

В Самаре прошел VII Международный фестиваль искусств "Шостакович. Над временем"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Звезды балета Кимин Ким, Мария Ширинкина и Юрий Смекалов приняли участие в VII Международном фестивале искусств "Шостакович. Над временем".

Фото: Анна Рубакова

16 и 17 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках VII Международного фестиваля искусств "Шостакович. Над временем" были показаны одноактные балеты "Ленинградская симфония" и "Барышня и хулиган" на музыку Д. Д. Шостаковича, в которых, по приглашению руководства театра, приняли участие звезды мирового балета: Кимин Ким — премьер Мариинского театра, победитель проекта телеканала "Россия-Культура" "Большой балет" (2016); Мария Ширинкина — первая солистка Мариинского театра, приглашённая солистка Баварского государственного балета (2016-2018); Юрий Смекалов — солист Санкт-Петербургского государственного академического театра балета под руководством Бориса Эйфмана (1998-2008), солист Мариинского театра (2009-2024).

В качестве приглашённого солиста выступал в Михайловском театре, Варшавской национальной опере, Санкт-Петербургском государственном академическом театре балета имени Леонида Якобсона. Хореограф, режиссёр и продюсер. В нашем театре в качестве хореографа-постановщика Юрий Смекалов поставил балет-притчу "Три маски короля" и балет-couture "BACK TO LIFE. Возвращение к жизни".

"Для меня Самара всегда была городом, где происходило что-то новое, где эксперимент становился основой развития искусства. Поэтому я особенно рад, что театр носит имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Его творчество и сегодня обладает огромной силой, энергией и искренностью, продолжает трогать сердца зрителей. И если эта энергия будет сохраняться, если зрители, критики и артисты будут чувствовать её и передавать дальше, то фестиваль, посвящённый Шостаковичу, сможет жить и развиваться", — рассказал Юрий Смекалов, хореограф, режиссёр, продюсер.

"К самарскому театру я отношусь с большой любовью. Хочу сказать, что поскольку мы здесь впервые представляем наш дуэт именно с Кимином Кимом, я надеюсь, что зрители смогут оценить, наше взаимопонимание и партнерство в спектакле, а также, надеюсь, гармоничное прочтение наших партий", — поделилась Мария Ширинкина, первая солистка Мариинского театра, приглашённая солистка Баварского государственного балета (2016-2018).

"Шостакович — мой любимый композитор, и я люблю не только его балетную, но и симфоническую музыку. Я очень рад, что впервые представляю в Самаре "Барышню и хулигана" и встречусь с самарскими зрителями именно с этой постановкой. Партия Хулигана мне особенно дорога: я давно мечтал её исполнить, и впервые вышел в ней на сцену несколько лет назад. Мне всегда интересно показывать зрителям неожиданные стороны своего характера и удивлять их сценическим образом, который совсем не похож на меня в жизни", — отметил Кимин Ким, премьер Мариинского театра, победитель проекта телеканала "Россия-Культура" "Большой балет" (2016).

Партии 16 и 17 сентября исполнили:
В балете "Ленинградская симфония":
Солистка — Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области | Мария Ширинкина
Солист — Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области | Кимин Ким
Предатель — Искандар Абельгузин

Дирижёр — Евгений Хохлов.

В балете "Барышня и хулиган":
Хулиган — Кимин Ким | Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области
Барышня — Мария Ширинкина | Анастасия Голощапова
Милиционер — Дмитрий Мамутин
Вожак — Юрий Смекалов
Подруга Вожака — Вероника Землякова, заслуженная артистка самарской области | Екатерина Панченко

Дирижёр — Евгений Хохлов.

Далее в рамках фестиваля "Шостакович. над временем" на площадке театра будет представлена:
25 сентября в 18.30 в день 120-летия со дня рождения Д. Д. Шостаковича на сцене Шостакович Опера Балет состоится показ его оперетты "Москва, Черёмушки".

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