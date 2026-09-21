В новом учебном году для самарских школьников продолжаются уроки безопасного газа

В Самарской области в новом учебном году продолжается реализация проекта "Безопасный газ": специалисты "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" проводят серию интерактивных уроков для школьников.
Цель проекта — сформировать у детей и подростков навыки безопасного обращения с газовым оборудованием и научить правильным действиям при возникновении нештатных ситуаций. Учитывая, что в учебный период дети чаще остаются дома без присмотра взрослых, такие знания особенно актуальны.
На занятиях школьники узнают:
- как распознать признаки утечки газа и чем опасен угарный газ;
- какие правила нужно соблюдать при использовании бытовых газовых приборов;
- какой алгоритм действий необходимо выполнить при появлении запаха газа и как вовремя сообщить о проблеме взрослым.
Проект актуален для всех школьников, однако формат уроков адаптирован под разные возрастные группы: для начальных классов предусмотрены наглядные материалы, игровые элементы и викторины, для старшеклассников — разбор реальных ситуаций, акцент на личной ответственности и базовых принципах газовой грамотности.
Подать заявку на проведение урока в школе может любой желающий по электронной почте press@samgas.ru.
Дополнительно закрепить знания и проверить понимание правил газовой безопасности школьники могут самостоятельно с помощью интерактивного квиза, который размещен на специализированном ресурсе безопасныйгаз.рф.
Проект "Безопасный газ" реализуется в Самарской области на постоянной основе и уже охватил тысячи учащихся. В летние месяцы специалисты провели занятия в пришкольных лагерях, обучив основам газовой безопасности более 350 детей и подростков. В новом учебном году география и охват проекта будут расширены.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.