В новом учебном году для самарских школьников продолжаются уроки безопасного газа

В Самарской области в новом учебном году продолжается реализация проекта "Безопасный газ": специалисты "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" проводят серию интерактивных уроков для школьников.

Цель проекта — сформировать у детей и подростков навыки безопасного обращения с газовым оборудованием и научить правильным действиям при возникновении нештатных ситуаций. Учитывая, что в учебный период дети чаще остаются дома без присмотра взрослых, такие знания особенно актуальны.

На занятиях школьники узнают:

как распознать признаки утечки газа и чем опасен угарный газ;

какие правила нужно соблюдать при использовании бытовых газовых приборов;

какой алгоритм действий необходимо выполнить при появлении запаха газа и как вовремя сообщить о проблеме взрослым.

Проект актуален для всех школьников, однако формат уроков адаптирован под разные возрастные группы: для начальных классов предусмотрены наглядные материалы, игровые элементы и викторины, для старшеклассников — разбор реальных ситуаций, акцент на личной ответственности и базовых принципах газовой грамотности.

Подать заявку на проведение урока в школе может любой желающий по электронной почте press@samgas.ru.

Дополнительно закрепить знания и проверить понимание правил газовой безопасности школьники могут самостоятельно с помощью интерактивного квиза, который размещен на специализированном ресурсе безопасныйгаз.рф.

Проект "Безопасный газ" реализуется в Самарской области на постоянной основе и уже охватил тысячи учащихся. В летние месяцы специалисты провели занятия в пришкольных лагерях, обучив основам газовой безопасности более 350 детей и подростков. В новом учебном году география и охват проекта будут расширены.