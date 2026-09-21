Пьяный конфликт между братьями в Кинель-Черкасском районе закончился убийством

57‑летний житель с. Тимашево задержан по подозрению в убийстве родственника, сообщает региональный следком.
Тело погибшего с множественными колото‑резаными ранениями в области груди обнаружили в пятницу, 18 сентября, в одном из домовладений села. По данным следствия, преступление совершено на фоне личного конфликта и в состоянии алкогольного опьянения: обвиняемый пришел к дому двоюродного брата, в ходе драки нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся.
Потерпевший успел дойти до соседнего дома и сообщить о нападении, но скончался до приезда медиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".
Сейчас следователи устанавливают все детали трагедии.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках