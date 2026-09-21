Пьяный конфликт между братьями в Кинель-Черкасском районе закончился убийством

57‑летний житель с. Тимашево задержан по подозрению в убийстве родственника, сообщает региональный следком.

Тело погибшего с множественными колото‑резаными ранениями в области груди обнаружили в пятницу, 18 сентября, в одном из домовладений села. По данным следствия, преступление совершено на фоне личного конфликта и в состоянии алкогольного опьянения: обвиняемый пришел к дому двоюродного брата, в ходе драки нанес ему несколько ударов ножом, после чего скрылся.

Потерпевший успел дойти до соседнего дома и сообщить о нападении, но скончался до приезда медиков. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство".

Сейчас следователи устанавливают все детали трагедии.