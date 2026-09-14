Бенефициаров группы "Роза мира" уличили в попытке уклониться от "растаможки" Bentley и Ferrari

Бенефициаров группы "Роза мира" Алексея и Павла Анисимовых уличили в попытке уклониться от таможенных платежей за ввезенные в Россию автомобили Bentley и Ferrari на 33 млн руб, сообщает "Самарское обозрение".

Алексея Анисимова в рамках этого дела обвиняют по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В обвинении его сына — такой же эпизод и еще эпизод уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Дело распределили судье Кировского райсуда Яне Кудряшовой, предварительное заседание по нему прошло 19 августа 2026 года. На минувшей неделе, 8 сентября, процесс стартовал в полную силу, очередное заседание по делу состоится 16 сентября.

Как рассказал "СО" источник в суде на условиях анонимности, отца и сына Анисимовых привлекли за неправильную "растаможку" ввезенных в РФ автомобилей Bentley и Ferrari. За одну машину недоплатили 11 млн руб. таможенных платежей, за вторую — 22 млн рублей. Вмененный им в рамках уголовного дела ущерб Анисимовы, по словам источника, уже возместили. Впрочем, от судимости их это вряд ли спасет. "Просто погашение ущерба по данному делу не освободит от уголовной ответственности. Для освобождения от ответственности необходимо перечислить в бюджет сумму в двукратном размере причиненного ущерба. Такое специальное основание предусмотрено ст. 76.1 УК РФ. Возмещение ущерба без двукратной суммы в бюджет будет учтено как смягчающее обстоятельство и может служить основанием для назначения судебного штрафа вместо приговора суда", — заявил "СО" управляющий партнер АБ "Яблоков и партнеры" Вячеслав Яблоков.

Получить комментарии Павла Анисимова-младшего на момент сдачи номера "СО" не удалось — его мобильный не отвечал.

Напомним, в июле текущего года Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области включило АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков по четырем контрактам на поставку автомобильного топлива из-за срыва госконтракта на общую сумму более 3,9 млн рублей.