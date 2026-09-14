16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продажа старого ружья стоила жителю Самарской области более пяти лет свободы Бенефициаров группы "Роза мира" уличили в попытке уклониться от "растаможки" Bentley и Ferrari Уволенный тольяттинец из мести поджег автомобиль фирмы, в которой раньше работал Селянин из Самарской области хотел подарить внуку мотоцикл, а нарвался на мошенников Нетрезвый сельчанин на угнанном авто поехал за продуктами и попался полицейским

Преступления Происшествия

Бенефициаров группы "Роза мира" уличили в попытке уклониться от "растаможки" Bentley и Ferrari

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 213
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бенефициаров группы "Роза мира" Алексея и Павла Анисимовых уличили в попытке уклониться от таможенных платежей за ввезенные в Россию автомобили Bentley и Ferrari на 33 млн руб, сообщает "Самарское обозрение".

Алексея Анисимова в рамках этого дела обвиняют по пп. "а", "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В обвинении его сына — такой же эпизод и еще эпизод уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере (п. "г" ч. 2 ст. 194 УК РФ). Максимальная санкция статьи — до 5 лет лишения свободы.

Дело распределили судье Кировского райсуда Яне Кудряшовой, предварительное заседание по нему прошло 19 августа 2026 года. На минувшей неделе, 8 сентября, процесс стартовал в полную силу, очередное заседание по делу состоится 16 сентября.

Как рассказал "СО" источник в суде на условиях анонимности, отца и сына Анисимовых привлекли за неправильную "растаможку" ввезенных в РФ автомобилей Bentley и Ferrari. За одну машину недоплатили 11 млн руб. таможенных платежей, за вторую — 22 млн рублей. Вмененный им в рамках уголовного дела ущерб Анисимовы, по словам источника, уже возместили. Впрочем, от судимости их это вряд ли спасет. "Просто погашение ущерба по данному делу не освободит от уголовной ответственности. Для освобождения от ответственности необходимо перечислить в бюджет сумму в двукратном размере причиненного ущерба. Такое специальное основание предусмотрено ст. 76.1 УК РФ. Возмещение ущерба без двукратной суммы в бюджет будет учтено как смягчающее обстоятельство и может служить основанием для назначения судебного штрафа вместо приговора суда", — заявил "СО" управляющий партнер АБ "Яблоков и партнеры" Вячеслав Яблоков.

Получить комментарии Павла Анисимова-младшего на момент сдачи номера "СО" не удалось — его мобильный не отвечал.

Напомним, в июле текущего года Управление федеральной антимонопольной службы по Самарской области включило АО "Роза мира" в реестр недобросовестных поставщиков по четырем контрактам на поставку автомобильного топлива из-за срыва госконтракта на общую сумму более 3,9 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4