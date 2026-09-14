Селянин из Самарской области хотел подарить внуку мотоцикл, а нарвался на мошенников

В Самарской области в полицию обратился 70‑летний селянин, пострадавший от действий мошенников, передает ГУ МВД по региону.
Мужчина рассказал, что в преддверии учебного года решил подарить внуку мотоцикл. Он начал искать подходящий вариант тв интернете и вскоре нашел "Минск RANGE200", устраивавший его по цене.
Продавец заверил, что проблем с доставкой не возникнет, если перечислить аванс на расчетный счет, указанный в договоре. По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет около 120 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.
На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках