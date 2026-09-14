Селянин из Самарской области хотел подарить внуку мотоцикл, а нарвался на мошенников

В Самарской области в полицию обратился 70‑летний селянин, пострадавший от действий мошенников, передает ГУ МВД по региону.

Мужчина рассказал, что в преддверии учебного года решил подарить внуку мотоцикл. Он начал искать подходящий вариант тв интернете и вскоре нашел "Минск RANGE200", устраивавший его по цене.

Продавец заверил, что проблем с доставкой не возникнет, если перечислить аванс на расчетный счет, указанный в договоре. По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет около 120 тысяч рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.