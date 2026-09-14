В ЕГРН внесли сведения о древних курганах

Сведения о территории объекта археологического наследия федерального значения "Двадцать пять курганов" в Красноярском районе Самарской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщил самарский Росреестр.

Ведомство продолжает работу по наполнению ЕГРН данными об объектах культурного наследия федерального и регионального значения, а также об их охранных зонах. Процесс осуществляется по плану-графику, утвержденному Росреестром и министерством культуры РФ.

"На 1 июля текущего года в ЕГРН внесены сведения обо всех 54 объектах культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Самарской области, и о 709 объектах культурного наследия регионального значения. Большая часть работы в отношении региональных объектов проведена, но еще не закончена. В ЕГРН еще предстоит внести сведения о 255 региональных объектах культурного наследия, — отметила заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко. — Внесение в ЕРГН сведений об объектах культурного наследия обеспечивает их защиту от незаконного завладения или нанесения ущерба".