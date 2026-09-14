В ЕГРН внесли сведения о древних курганах

Сведения о территории объекта археологического наследия федерального значения "Двадцать пять курганов" в Красноярском районе Самарской области внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщил самарский Росреестр.
Ведомство продолжает работу по наполнению ЕГРН данными об объектах культурного наследия федерального и регионального значения, а также об их охранных зонах. Процесс осуществляется по плану-графику, утвержденному Росреестром и министерством культуры РФ.
"На 1 июля текущего года в ЕГРН внесены сведения обо всех 54 объектах культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Самарской области, и о 709 объектах культурного наследия регионального значения. Большая часть работы в отношении региональных объектов проведена, но еще не закончена. В ЕГРН еще предстоит внести сведения о 255 региональных объектах культурного наследия, — отметила заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко. — Внесение в ЕРГН сведений об объектах культурного наследия обеспечивает их защиту от незаконного завладения или нанесения ущерба".
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.