В Куйбышевском районе Самары на детской площадке задержали сразу трех алиментщиц

Жительниц Самары, "отдыхавших" во одном из городских дворов, привлекли к ответственности за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

В ходе совершения исполнительных действий и выхода по предполагаемому месту нахождения должников, судебным приставом-исполнителем были замечены три женщины, находящиеся на детской площадке. Подойдя к "отдыхающим" ближе, пристав установил, что все три являются должницами по алиментам. Подруги давно забыли о родительских обязанностях и не желали содержать своих детей.

Напоминать об их обязательствах перед несовершеннолетними, пришлось в отделении судебных приставов Куйбышевского района Самары. Там в отношении одной из женщин составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", а в отношении двух других возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Теперь одну из должниц ждет 20 часов обязательных работ, а двум другим, по решению суда, может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы.