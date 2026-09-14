В Куйбышевском районе Самары на детской площадке задержали сразу трех алиментщиц

Жительниц Самары, "отдыхавших" во одном из городских дворов, привлекли к ответственности за неуплату алиментов, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.
В ходе совершения исполнительных действий и выхода по предполагаемому месту нахождения должников, судебным приставом-исполнителем были замечены три женщины, находящиеся на детской площадке. Подойдя к "отдыхающим" ближе, пристав установил, что все три являются должницами по алиментам. Подруги давно забыли о родительских обязанностях и не желали содержать своих детей.
Напоминать об их обязательствах перед несовершеннолетними, пришлось в отделении судебных приставов Куйбышевского района Самары. Там в отношении одной из женщин составили административный протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей", а в отношении двух других возбудили уголовные дела по ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".
Теперь одну из должниц ждет 20 часов обязательных работ, а двум другим, по решению суда, может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???