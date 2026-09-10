"Нити дружбы": в Самаре пройдет квест, который свяжет подростков и наставников в одну команду

В субботу, 12 сентября, в Самаре состоится командный квест "Нити дружбы". Мероприятие объединит около 120 участников: подростков из социальных центров, их наставников и тех, кто только делает первые шаги в наставничестве.
Квест пройдет в рамках проекта "Наставники: масштабирование в Самарской области", реализуемого АНО "ДоброМира" при поддержке Фонда президентских грантов. "Нити дружбы" — это не просто игра. Для подопечных организации встреча станет еще одним шагом к доверию, а для кандидатов в наставники — возможность увидеть, как на практике рождаются связующие "нити".
Программа квеста:
• Команды без "взрослых" и "детей". Участников поделят на смешанные группы, где наставник, подросток и волонтер будут решать задачи на равных. Каждое испытание потребует не столько физической силы, сколько умения договариваться и слышать друг друга.
• Игра как инструмент доверия. Квест построен на сюжетах, близких подросткам: поиск выхода из нестандартной ситуации, совместное преодоление препятствий, где успех команды зависит от вклада каждого. Именно в таких условиях рождается искренний диалог, а не формальное общение.
• Атмосфера праздника. Яркая фотозона, призы для участников и общий перекус на свежем воздухе создадут легкую, дружескую атмосферу. Это не отчетное мероприятие, а день, наполненный живыми эмоциями и совместными открытиями.
"Мы часто говорим о результате в цифрах: сколько пар создано, сколько мероприятий проведено. Но "Нити дружбы" — это про то, что за каждой цифрой стоит живой человек, — отмечают организаторы. — Игра позволяет снять барьеры, которые мешают нам видеть друг друга. Подростки учатся доверять, а взрослые — слышать. И это самое важное, что мы можем сделать".
Поддержка Фонда президентских грантов позволила проекту "Наставники: масштабирование в Самарской области" выйти на новый уровень: расширить географию, обучить больше наставников и создать устойчивую систему сопровождения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???