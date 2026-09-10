"Нити дружбы": в Самаре пройдет квест, который свяжет подростков и наставников в одну команду

В субботу, 12 сентября, в Самаре состоится командный квест "Нити дружбы". Мероприятие объединит около 120 участников: подростков из социальных центров, их наставников и тех, кто только делает первые шаги в наставничестве.

Квест пройдет в рамках проекта "Наставники: масштабирование в Самарской области", реализуемого АНО "ДоброМира" при поддержке Фонда президентских грантов. "Нити дружбы" — это не просто игра. Для подопечных организации встреча станет еще одним шагом к доверию, а для кандидатов в наставники — возможность увидеть, как на практике рождаются связующие "нити".

Программа квеста:

• Команды без "взрослых" и "детей". Участников поделят на смешанные группы, где наставник, подросток и волонтер будут решать задачи на равных. Каждое испытание потребует не столько физической силы, сколько умения договариваться и слышать друг друга.

• Игра как инструмент доверия. Квест построен на сюжетах, близких подросткам: поиск выхода из нестандартной ситуации, совместное преодоление препятствий, где успех команды зависит от вклада каждого. Именно в таких условиях рождается искренний диалог, а не формальное общение.

• Атмосфера праздника. Яркая фотозона, призы для участников и общий перекус на свежем воздухе создадут легкую, дружескую атмосферу. Это не отчетное мероприятие, а день, наполненный живыми эмоциями и совместными открытиями.

"Мы часто говорим о результате в цифрах: сколько пар создано, сколько мероприятий проведено. Но "Нити дружбы" — это про то, что за каждой цифрой стоит живой человек, — отмечают организаторы. — Игра позволяет снять барьеры, которые мешают нам видеть друг друга. Подростки учатся доверять, а взрослые — слышать. И это самое важное, что мы можем сделать".

Поддержка Фонда президентских грантов позволила проекту "Наставники: масштабирование в Самарской области" выйти на новый уровень: расширить географию, обучить больше наставников и создать устойчивую систему сопровождения подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.