С 11 по 13 сентября в Самарской области пройдет туристический слет для участников краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России".

Цель турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.

Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения первых.

Турслет объединит 100 участников — представителей команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Жигулевска, Чапаевска, а также муниципальных районов Приволжский, Большечерниговский и Кинель-Черкасский. Команды представляют учебные заведения и молодежные организации, а также семейные сборные.

В программе: туриада с практическим обучением, тренинговые занятия и мастер-классы, соревновательные этапы по ориентированию, турполосе, первой помощи. Участники на практике отработают навыки работы с азимутом и топознаками, подготовкой лагеря, вязки туристических узлов.

Также состоится творческий вечер туристской песни. На интеллектуальном конкурсном Турквизе участники проявят свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку. А в финальный день отправятся в квест на поиски сокровищ.

Туристический слет является центральным событием большой программы краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного веревочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах "Туристская песня", "Фоторепортаж" и "Пешеходный квестмаршрут". В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления. Подробности и материалы проекта представлены по ссылке.