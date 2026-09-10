С 11 по 13 сентября в Самарской области пройдет туристический слет для участников краеведческого марафона "Первооткрыватели в сердце России".
Цель турслета: развитие краеведческого туризма среди студенческой и учащейся молодежи, просвещение о бережном отношении к природному наследию родного края, формирование положительного отношения к здоровому и активному образу жизни через участие в мероприятиях туристического профиля.
Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения первых.
Турслет объединит 100 участников — представителей команд из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Жигулевска, Чапаевска, а также муниципальных районов Приволжский, Большечерниговский и Кинель-Черкасский. Команды представляют учебные заведения и молодежные организации, а также семейные сборные.
В программе: туриада с практическим обучением, тренинговые занятия и мастер-классы, соревновательные этапы по ориентированию, турполосе, первой помощи. Участники на практике отработают навыки работы с азимутом и топознаками, подготовкой лагеря, вязки туристических узлов.
Также состоится творческий вечер туристской песни. На интеллектуальном конкурсном Турквизе участники проявят свои краеведческие знания, эрудицию и смекалку. А в финальный день отправятся в квест на поиски сокровищ.
Туристический слет является центральным событием большой программы краеведческого марафона, которая также включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, экологические акции. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного веревочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.
Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Свое творчество участники проявляют в Конкурсах "Туристская песня", "Фоторепортаж" и "Пешеходный квестмаршрут". В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления. Подробности и материалы проекта представлены по ссылке.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....