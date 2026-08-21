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Ветераны СВО и их семьи отправляются в паломническое путешествие по Самарской области

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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21 августа в Самарской области дан старт трёхдневной духовно-просветительской программе для ветеранов специальной военной операции, а также членов семей участников СВО с детьми.

Организатором тура выступил Государственный Фонд "Защитники Отечества" совместно с православным паломническим культурно-просветительским центром имени святого праведного Александра Чагринского "Свет Православия" и ООО "Профцентр-Самара".

В паломническом туре, который продлится с 21 по 23 августа, принимают участие 40 человек из всей Самарской области. Маршрут объединяет посещение знаковых православных обителей, знакомство с историей края и культурный досуг.

На протяжении всех трёх дней паломников будут сопровождать экскурсоводы, которые поделятся с ними историей Самарской земли, её духовном наследии и культурных сокровищах. В программе путешествия — посещение сразу нескольких православных обителей, каждая из которых имеет свою неповторимую атмосферу и богатую историю. Участники увидят Троицкий женский монастырь в селе Ташла, где смогут поклониться месту явления чудотворного образа Божией Матери и набрать воды из святого источника, а также побывают в Покровском Александро-Чагринском женском монастыре в посёлке Кировский, где их ждёт знакомство с жизнью обители и уникальная возможность принять участие в мастер-классах по колокольному звону и изготовлению декоративных свечей.

Особое место в поездке отведено духовной составляющей. Для всех желающих организованы доверительные беседы со священником, во время которых можно задать волнующие вопросы, найти утешение и поддержку. А в воскресный день участники смогут посетить богослужение в Софийском соборе Самары, исповедаться и причаститься, наполнив своё сердце молитвой и благодатью.

Кроме того, паломничество органично дополнено культурно-познавательной частью. Группу ждут пешеходные экскурсии по историческому центру Самары и улице Ленинградской, прогулки по Самарской и Софийской набережным с видами на великую Волгу, а также посещение Самарского областного художественного музея, где для них проведут экскурсию по экспозиции "Русское искусство". Вечерами после насыщенного дня участники могут отдохнуть в уютной гостинице, осмыслить увиденное и поделиться впечатлениями друг с другом.

"Такой формат становится важной частью работы по поддержке защитников Отечества и их близких. За три дня участники успевают не только поклониться святыням, но и обрести новые силы, укрепиться в вере, прикоснуться к богатому культурному наследию родного края и просто побыть рядом с теми, кто понимает их без лишних слов", — подчеркнула Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества". В памяти навсегда останутся тёплые встречи, звон колоколов и тихие молитвы у древних икон.

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