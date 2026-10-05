История трудоустройства: как Кадровый центр "Работа России" помог вернуться к профессии учителя

В июле 2026 года в Кадровый центр "Работа России" Красноармейского района обратилась Олеся Бирюкова — член семьи участника специальной военной операции.
Специалисты центра подошли к вопросу комплексно. Для Олеси Викторовны был организован личный план сопровождения: от составления грамотного резюме и подготовки к собеседованиям до профессиональной ориентации. Такой формат работы позволяет не просто подобрать вакансию, но и помочь человеку заново выстроить карьерную траекторию с учетом его опыта, образования и жизненных обстоятельств.
"Мы ей оказали полный спектр наших услуг: от составления резюме и подготовки к собеседованию до профориентации. Чаще граждане обращаются после увольнения, то есть когда они потеряли работу, но к нам могут обратиться также и ищущие граждане, которые хотят сменить профессию или хотят переобучиться", — рассказала руководитель Кадрового центра "Работа России" Красноармейского района Наталья Боляева.
В ходе беседы с куратором выяснилось, что Олеся Викторовна — коренная жительница района. Приоритетом для нее был поиск вакансии именно в родном селе. По образованию она учитель математики и экономики, в 2005 году окончила Самарский государственный педагогический университет. Ей предложили вернуться в педагогическую сферу — местная школа как раз испытывала острую потребность в квалифицированных кадрах.
Перспектива работы по специальности заинтересовала Олесю Викторовну. Она посетила образовательное учреждение, успешно прошла собеседование, и уже 2 сентября 2026 года была официально трудоустроена учителем в школу с. Красноармейское. Сейчас она ведет занятия у 5-х и 6-х классов.
"Очень нравится работать с детьми. Родители идут навстречу, помогают, чем могут, с детьми тоже самое", — поделилась Олеся Бирюкова.
Индивидуальный подход и содействие службы занятости помогли профессиональному опыту педагога снова стать востребованным в родном районе. С начала года в Самарской области благодаря Кадровому центру "Работа России" более 12 000 человек нашли работу.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...