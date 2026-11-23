В Москве подвели итоги Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" — 2026, реализуемой в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Среди отмеченных инициатив — проект "Арт-туризм: маршруты памяти", созданный в Поволжском государственном университете сервиса. Инициатива заняла третье место в номинации "Больше, чем экскурсия".

Проект знакомит молодежь с историей родного края через путешествия по памятным местам и художественное творчество. Инициатива получила поддержку жителей страны: за нее проголосовали более 1 500 человек. "Арт-туризм: маршруты памяти" — продолжение работы Университета сервиса по объединению туризма и творческих практик. Он развивается с 2023 г., а в 2025-м получил грантовую поддержку "Движения Первых". Новый этап был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

В центре проекта — идея изучать историю не только по книгам и музейным экспозициям, но и непосредственно на местах, связанных с памятными событиями. Участники знакомились с военно-патриотическими локациями Тольятти, создавали тревел-скетчи и разрабатывали собственные арт-экскурсии. Так исторические объекты становились основой для творческих работ и новых туристических маршрутов. Заочный этап объединил более 1 200 школьников и студентов. В очной программе в Тольятти приняли участие более 100 ребят из Самарской области и Республики Татарстан. Они работали в командах, изучали памятные места разных районов города, дополняли художественные зарисовки описаниями и представляли разработанные маршруты экспертам.

Для участников это стало возможностью не только глубже познакомиться с историей региона, но и попробовать себя в разработке туристических продуктов, создании визуальных образов и популяризации культурного наследия. Итог работы — десять командных проектов и творческие материалы, лучшие из которых вошли в памятный каталог и были представлены на выставке. Призовое место на Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" стало признанием работы команды Университета сервиса и вклада Самарской области в развитие молодежного туризма и сохранение исторической памяти.