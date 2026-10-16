Кузница юных талантов: в Самаре выберут лучшие детские команды КВН

В понедельник, 19 октября, в 18:00 на сцене МТС Live Hall (КРЦ "Звезда") юные команды региона представят свои таланты и подарят зрителям заряд улыбок и хорошего настроения. Более 30 детских КВН-коллективов из Самары и других регионов страны выйдут на сцену и будут бороться за право попасть в новый сезон Детского КВН Самарской области.
Цель фестиваля — дать юным талантам площадку для профессионального и творческого роста, сформировать у них уверенность в сценическом самовыражении и поддержать развитие детского культурного потенциала региона.
Детский КВН Самарской области известен во всей стране — именно здесь растут чемпионы телевизионного шоу "КВН. Дети" и участники Всероссийской юниор лиги, показывая высокий результат.
Напомним, что в Самарской области при поддержке правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области проводится Детский КВН Самарской области — это социально значимый проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области. Детский КВН — это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.