"Время остановилось в 19:17": юные самарцы узнали о профессиях, которые исчезли с улиц города

Для воспитанников детских центров Самары в рамках федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" прошла экскурсия от Города-курорта, посвященная утраченным и забытым профессиям областной столицы.
Ребята вместе с региональным координатором партийного проекта Алексеем Долматовым открыли знакомые улицы с новой стороны — там, где сегодня просто спешат прохожие, когда-то кипела совсем другая жизнь. Участники экскурсии узнали множество исторических фактов.
Площадь Революции в дореволюционные годы была биржей извозчиков-лихачей. Здесь юные самарцы разобрались, на какие категории делились извозчики, чем "ваньки" отличались от "лихачей", почему езда на верблюдах в Самаре была запрещена днем, сколько зарабатывали возчики и как выглядели.
Дальше маршрут привел к магазину Валерия Николаевича Покидышева на улице Ленинградской — там ребята познакомились с профессией "мальчика на побегушках", по сути дореволюционного доставщика. А у старейшего кинотеатра Самары, "Художественного", речь зашла о таперах: сколько они зарабатывали, в чем состояли особенности работы и когда эта профессия исчезла.
Напротив лютеранской кирхи говорили о ледоколах — ребята узнали, кто такие "кабаны" и "кабанчики", а возле особняка Николая Иванцова участники познакомились с самой популярной профессией Самары до революции — горбачами и ключниками, грузчиками на хлебных пристанях.
Улица Некрасовская открыла историю афеней-ходебщиков — торговцев, ходивших по крестьянским дворам Самарской губернии. На улице Белогвардейской речь зашла о кислощевниках и избитинщиках: кислые щи, которыми в Самаре называли домашний квас с изюмом, — сколько они стоили, сколько мог заработать торговец за сезон и какое отношение он имеет к созданию первого мороженого в городе.
Не обошли стороной и тряпичников, находивших товар на городских свалках, а история дворника показала, чем эта профессия отличалась от современной и зачем ему нужен был свисток. А завершилась экскурсия на улице Молодогвардейской рассказом о фонарщике: он работал всего 18 дней в году, имел особую форму, а самарские фонари, в отличие от фонарей в других городах, достигали четырех метров в высоту.
"Подобные экскурсии уже стали доброй традицией, запущенной в рамках проекта, и они востребованы и очень интересны для детей. Ребята получили возможность увидеть свой город по-новому: не просто как череду знакомых улиц и зданий, а как живое пространство, где когда-то кипела жизнь, звучали голоса, шла работа. О многих профессиях, с которыми мы сегодня познакомились, редко прочтешь в учебниках, но именно они когда-то делали город живым. Ни одной из них сегодня нет на улицах Самары — но без них наш город не был бы такой, какой он есть", — отметил Алексей Долматов.
Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект "Культура малой Родины" направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.