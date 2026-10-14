"Время остановилось в 19:17": юные самарцы узнали о профессиях, которые исчезли с улиц города

Для воспитанников детских центров Самары в рамках федерального проекта "Культура малой Родины" партии "Единая Россия" прошла экскурсия от Города-курорта, посвященная утраченным и забытым профессиям областной столицы.

Ребята вместе с региональным координатором партийного проекта Алексеем Долматовым открыли знакомые улицы с новой стороны — там, где сегодня просто спешат прохожие, когда-то кипела совсем другая жизнь. Участники экскурсии узнали множество исторических фактов.

Площадь Революции в дореволюционные годы была биржей извозчиков-лихачей. Здесь юные самарцы разобрались, на какие категории делились извозчики, чем "ваньки" отличались от "лихачей", почему езда на верблюдах в Самаре была запрещена днем, сколько зарабатывали возчики и как выглядели.

Дальше маршрут привел к магазину Валерия Николаевича Покидышева на улице Ленинградской — там ребята познакомились с профессией "мальчика на побегушках", по сути дореволюционного доставщика. А у старейшего кинотеатра Самары, "Художественного", речь зашла о таперах: сколько они зарабатывали, в чем состояли особенности работы и когда эта профессия исчезла.

Напротив лютеранской кирхи говорили о ледоколах — ребята узнали, кто такие "кабаны" и "кабанчики", а возле особняка Николая Иванцова участники познакомились с самой популярной профессией Самары до революции — горбачами и ключниками, грузчиками на хлебных пристанях.

Улица Некрасовская открыла историю афеней-ходебщиков — торговцев, ходивших по крестьянским дворам Самарской губернии. На улице Белогвардейской речь зашла о кислощевниках и избитинщиках: кислые щи, которыми в Самаре называли домашний квас с изюмом, — сколько они стоили, сколько мог заработать торговец за сезон и какое отношение он имеет к созданию первого мороженого в городе.

Не обошли стороной и тряпичников, находивших товар на городских свалках, а история дворника показала, чем эта профессия отличалась от современной и зачем ему нужен был свисток. А завершилась экскурсия на улице Молодогвардейской рассказом о фонарщике: он работал всего 18 дней в году, имел особую форму, а самарские фонари, в отличие от фонарей в других городах, достигали четырех метров в высоту.

"Подобные экскурсии уже стали доброй традицией, запущенной в рамках проекта, и они востребованы и очень интересны для детей. Ребята получили возможность увидеть свой город по-новому: не просто как череду знакомых улиц и зданий, а как живое пространство, где когда-то кипела жизнь, звучали голоса, шла работа. О многих профессиях, с которыми мы сегодня познакомились, редко прочтешь в учебниках, но именно они когда-то делали город живым. Ни одной из них сегодня нет на улицах Самары — но без них наш город не был бы такой, какой он есть", — отметил Алексей Долматов.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" сохранение культурного наследия и обеспечение доступности культуры для жителей всех регионов определено как одна из важнейших задач. Партийный проект "Культура малой Родины" направлен на комплексную модернизацию учреждений культуры в малых городах и сельской местности, поддержку театров, библиотек, домов культуры и детских школ искусств, а также на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.