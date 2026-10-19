В АО "Транснефть - Приволга" прошел традиционный слет молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" состоялся XXII слет молодых специалистов. Мероприятие прошло в Самарской области и было приурочено к Году единства народов России. В нем приняли участие 80 сотрудников в возрасте до 35 лет — представители всех филиалов предприятия.

Цель — адаптация молодых сотрудников в коллективе, формирование навыков работы в команде, раскрытие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей.

21 участник слета — выпускники целевого обучения Самарского государственного технического университета, принятые на работу в подразделения АО "Транснефть - Приволга" в 2026 году — в торжественной обстановке были посвящены в нефтепроводчики.

Программа слета традиционно включала творческие, спортивные, профессиональные и развивающие мероприятия. Участники взаимодействовали как в рамках своих районных нефтепроводных управлений (РНУ), в том числе через творческие номера, которые готовили заранее, так и между представителями разных РНУ.

Участники также побывали на одном из производственных объектов. Отдельный блок был посвящен развитию производственной системы и оптимизации процессов.

Молодые специалисты прошли тренинги по развитию навыков коммуникации, ответственности и адаптации, развитию лидерских компетенций. Шесть активных участников советов молодежи были отмечены наградами "За вклад в развитие молодежного движения".

Эмоционально насыщенной стала встреча молодых специалистов с сотрудниками предприятия — участниками специальной военной операции.

"Молодежное движение играет важную роль в развитии предприятия: оно помогает сотрудникам проявлять инициативу, реализовывать свои идеи и находить возможности для профессионального роста. Мы видим, как участники прошлых слетов добиваются заметных результатов в карьере и берут на себя новые задачи. Это показывает, насколько важно создавать условия для развития молодежи и поддерживать ее стремление двигаться вперед. Уверен, что и нынешний слет станет для многих участников еще одним шагом в профессиональном становлении", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.