Диалог, доверие и самореализация: в Самарской области прошла конференция по вопросам воспитания молодежи

В Центре профессионального образования Самарской области состоялась XIV Областная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы воспитания молодежи". Она объединила специалистов, от работы которых во многом зависит воспитательная среда профессиональных образовательных организаций: заместителей директоров по социально-педагогической и воспитательной работе, советников директоров по воспитанию, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов и воспитателей.

Участники конференции обсудили, как выстраивать доверительные отношения со студентами, помогать им определяться с жизненными ориентирами, развивать ответственность и критическое мышление, создавать условия для самореализации и социальной адаптации. Отдельное внимание уделили воспитательным практикам, которые помогают молодым людям осознанно относиться к своей будущей профессии. Сегодня молодые люди видят мужество и служение Родине в поступках ветеранов СВО, а уважение к труду — в работе наставников и профессионалов своего дела. Задача педагогов — помочь студентам понять, какие ценности стоят за этими поступками и как они могут проявляться в собственной жизни.

"Можно подготовить высококлассного профессионала, но при этом он не обязательно станет гражданином и патриотом. Поэтому я убеждена, что воспитание в системе образования играет ключевую роль. Воспитание в системе СПО — это диалог и возможность для самореализации. Когда мы вовлекаем студентов в работу патриотических клубов, социально значимые проекты, подготовку и проведение мероприятий, то создаем условия для их развития и формирования жизненных ориентиров. Это касается и творческих студий, где ребята танцуют, поют, играют в КВН. Любая такая деятельность — один из способов профилактики деструктивного поведения, в том числе связанного с рисками экстремизма и терроризма", — подчеркнула директор ЦПО Самарской области Ольга Нисман.

Важной частью программы стала панельная сессия с участием победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Спикеры обсудили, как педагогам находить общий язык со студентами и превращать воспитательные задачи в повседневную практику.

Победитель конкурса "Классный руководитель года — 2025", преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Екатерина Мошкова говорила о роли доверия. Студенту важно знать, что педагог готов его выслушать, уважает его мнение и не отказывается от диалога из-за разногласий. При этом личный пример классного руководителя остается важным ориентиром для группы.

Победитель конкурса "Преподаватель года — 2022", преподаватель Самарского техникума промышленных технологий Антон Сазанов обратил внимание на потенциал студенческого сообщества. Общественные движения, объединения и самоуправление помогают молодым людям проявлять инициативу, находить единомышленников и учиться взаимодействовать друг с другом.

Призер конкурса "Сердце отдаю детям — 2026", педагог-организатор, педагог дополнительного образования Центра социализации молодежи Дарья Епифанова подчеркнула необходимость формировать у детей и подростков навыки критического мышления. Умение проверять сведения и распознавать недостоверные сообщения становится важной частью воспитательной работы в условиях постоянного информационного потока.

Победитель всероссийского конкурса инклюзивных практик СПО — 2023, методист Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Ирина Мячина отметила, что главный результат такой работы не ограничивается конкурсными достижениями. Важно, чтобы выпускник становился самостоятельным, мог строить отношения с окружающими и уверенно выстраивать собственную жизнь. Такая работа требует согласованных усилий педагогов, студентов и волонтеров.

С вопросами гражданского и патриотического воспитания связаны проекты "Время Героев", "Монолог с фронтом", "Личность и труд: характер страны в людях" и "Самарский рубеж", презентации которых также состоялись в ходе конференции. Эти темы дают повод молодежи задуматься о том, как проявлять ответственность, поддержку и уважение в собственной жизни.