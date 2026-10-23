16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Диалог, доверие и самореализация: в Самарской области прошла конференция по вопросам воспитания молодежи Два медиапроекта из Самарской области получили признание на Всероссийской премии "ШУМ" XVI слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа прошел в Самаре Самарскую молодежь приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку Более чем 250 студентов Самарской области стали участниками очного этапа конкурса "Студент года"-2026

Молодежная политика Общество

Диалог, доверие и самореализация: в Самарской области прошла конференция по вопросам воспитания молодежи

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Центре профессионального образования Самарской области состоялась XIV Областная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы воспитания молодежи". Она объединила специалистов, от работы которых во многом зависит воспитательная среда профессиональных образовательных организаций: заместителей директоров по социально-педагогической и воспитательной работе, советников директоров по воспитанию, классных руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов и воспитателей.

Фото: газета "Образование – Самарский регион"

Участники конференции обсудили, как выстраивать доверительные отношения со студентами, помогать им определяться с жизненными ориентирами, развивать ответственность и критическое мышление, создавать условия для самореализации и социальной адаптации. Отдельное внимание уделили воспитательным практикам, которые помогают молодым людям осознанно относиться к своей будущей профессии. Сегодня молодые люди видят мужество и служение Родине в поступках ветеранов СВО, а уважение к труду — в работе наставников и профессионалов своего дела. Задача педагогов — помочь студентам понять, какие ценности стоят за этими поступками и как они могут проявляться в собственной жизни.

"Можно подготовить высококлассного профессионала, но при этом он не обязательно станет гражданином и патриотом. Поэтому я убеждена, что воспитание в системе образования играет ключевую роль. Воспитание в системе СПО — это диалог и возможность для самореализации. Когда мы вовлекаем студентов в работу патриотических клубов, социально значимые проекты, подготовку и проведение мероприятий, то создаем условия для их развития и формирования жизненных ориентиров. Это касается и творческих студий, где ребята танцуют, поют, играют в КВН. Любая такая деятельность — один из способов профилактики деструктивного поведения, в том числе связанного с рисками экстремизма и терроризма", — подчеркнула директор ЦПО Самарской области Ольга Нисман.

Важной частью программы стала панельная сессия с участием победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства. Спикеры обсудили, как педагогам находить общий язык со студентами и превращать воспитательные задачи в повседневную практику.

Победитель конкурса "Классный руководитель года — 2025", преподаватель Самарского социально-педагогического колледжа Екатерина Мошкова говорила о роли доверия. Студенту важно знать, что педагог готов его выслушать, уважает его мнение и не отказывается от диалога из-за разногласий. При этом личный пример классного руководителя остается важным ориентиром для группы.

Победитель конкурса "Преподаватель года — 2022", преподаватель Самарского техникума промышленных технологий Антон Сазанов обратил внимание на потенциал студенческого сообщества. Общественные движения, объединения и самоуправление помогают молодым людям проявлять инициативу, находить единомышленников и учиться взаимодействовать друг с другом.

Призер конкурса "Сердце отдаю детям — 2026", педагог-организатор, педагог дополнительного образования Центра социализации молодежи Дарья Епифанова подчеркнула необходимость формировать у детей и подростков навыки критического мышления. Умение проверять сведения и распознавать недостоверные сообщения становится важной частью воспитательной работы в условиях постоянного информационного потока.

Победитель всероссийского конкурса инклюзивных практик СПО — 2023, методист Кинель-Черкасского филиала Тольяттинского медицинского колледжа Ирина Мячина отметила, что главный результат такой работы не ограничивается конкурсными достижениями. Важно, чтобы выпускник становился самостоятельным, мог строить отношения с окружающими и уверенно выстраивать собственную жизнь. Такая работа требует согласованных усилий педагогов, студентов и волонтеров.

С вопросами гражданского и патриотического воспитания связаны проекты "Время Героев", "Монолог с фронтом", "Личность и труд: характер страны в людях" и "Самарский рубеж", презентации которых также состоялись в ходе конференции. Эти темы дают повод молодежи задуматься о том, как проявлять ответственность, поддержку и уважение в собственной жизни.

Организатор конференции — Центр профессионального образования Самарской области при поддержке Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области. Партнерами мероприятия выступили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, межрегиональная общественная организация "СВОИ", Ассоциация детских служб примирения Самарской области, Самарское отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1