В Самарской области стартовал XXV форум добровольцев — масштабное событие, объединяющее волонтеров, общественные организации, Добро.Центры, представителей бизнеса и всех, кто готов делать добрые дела. Мероприятия форума пройдут с 9 ноября по 11 декабря и будут приурочены также к Международному дню добровольца (волонтера).

В Самарской области стартовал юбилейный форум добровольцев

В Самарской области стартовал XXV форум добровольцев — масштабное событие, объединяющее волонтеров, общественные организации, Добро.Центры, представителей бизнеса и всех, кто готов делать добрые дела. Мероприятия форума пройдут с 9 ноября по 11 декабря и будут приурочены также к Международному дню добровольца (волонтера).

Развитию добровольческого движения в регионе большое внимание уделяет Губернатор Вячеслав Федорищев. Направления деятельности добровольцев затрагивают помощь участникам СВО и их семьям, реализацию социальных, поисковых и экологических проектов. Принятый в регионе закон о добровольчестве определил правовые основы поддержки движения, меры поддержки и правила взаимодействия всех участников волонтерского движения. По поручению главы региона разработана первая региональная премия в сфере добровольчества "Волжское сердце" по 20 номинациям, результаты которой объявят уже 11 декабря на юбилейном форуме добровольцев. Самарская область уже восемь раз побеждала в федеральном конкурсе "Регион добрых дел" и получила на развитие добровольчества больше 72 млн рублей федеральных средств. В этом году на программу "Мы вместе можем больше" предусмотрено порядка 8,5 млн рублей.

"В Самарской области сформировалось одно из самых многочисленных волонтерских сообществ страны — более 286 тысяч человек, из которых 216 тысяч — молодежь. Это показатель того, что жители региона активно участвуют в решении общественных задач и оказывают поддержку обществу. Наша цель — сделать участие в добровольческих инициативах естественной нормой жизни: от личного участия руководителей в акциях до широкого информационного продвижения ценностей солидарности и взаимопомощи. Убежден, что совместными усилиями мы сделаем добровольчество ключевой ценностью нашего общества и неотъемлемой частью жизни граждан", — отметил министр молодежной политики Самарской области, Герой России Андрей Еремин.

Самарская область — первый и единственный регион России, который проводит форум добровольцев на постоянной основе. За четверть века он стал важной региональной традицией, объединяющей добровольческое сообщество и способствующей развитию культуры взаимопомощи. В этом году форум проходит в смешанном формате и включает четыре тематические недели, которые охватывают все муниципальные образования Самарской области. Программа направлена на популяризацию добровольчества, вовлечение новых участников в социально значимую деятельность, развитие волонтерских объединений и признание заслуг добровольцев.

Первая неделя — "Добро начинается с тебя" (9–15 ноября) — посвящена социальному и инклюзивному добровольчеству, адресной помощи, медицинскому волонтерству и волонтерству в сфере чрезвычайных ситуаций. В муниципалитетах региона проходят акции взаимопомощи, донорские мероприятия, мастер-классы по первой помощи и поисковые учения.

Вторая неделя — "Добро для защитников" (16–22 ноября) — объединит мероприятия патриотической направленности. Основное внимание будет уделено гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям приграничных территорий, поддержке семей военнослужащих, проведению уроков мужества и развитию муниципальных штабов #МЫВМЕСТЕ.

Третья неделя — "Добро в культуре и в деле" (23–29 ноября) — станет площадкой для развития культурного и корпоративного волонтерства. Добровольцы примут участие в акциях по поддержке музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры, мероприятиях по сохранению исторического и культурного наследия. Отдельное внимание будет уделено корпоративным волонтерским программам и социальным инициативам бизнеса.

Четвертая неделя — "Добро в каждом из нас" (1–6 декабря) — приурочена ко Дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Она станет временем чествования волонтеров и организаторов добровольческой деятельности. В муниципалитетах пройдут торжественные мероприятия, неформальные встречи и презентации волонтерских объединений. Также запланирована медиакампания "Неслучайные истории", которая познакомит жителей региона с людьми и их личными историями добровольчества.

Одним из ключевых событий форума станет ярмарка волонтерских идей "Крылья Добра", которая состоится 1 декабря в торговом комплексе "ГудʼОк" в Самаре. На одной площадке соберутся волонтерские объединения, Добро.Центры, некоммерческие организации и представители бизнеса. Гости смогут познакомиться с социальными проектами, узнать о возможностях участия в добровольческой деятельности, посетить мастер-классы и интерактивные площадки, а также найти единомышленников для реализации собственных инициатив.

"Сегодня в Самарской области насчитывается более 200 тысяч волонтеров, зарегистрированных на федеральной платформе Добро.рф. Стать частью добровольческого движения может каждый: достаточно выбрать интересующее направление, найти подходящую акцию или мероприятие и подать заявку на платформе. А если нужна помощь с выбором или консультация, можно обратиться в любой из 25 Добро.Центров региона. Наша задача — поддерживать волонтеров, помогать им находить возможности для реализации своих инициатив и создавать условия для развития добровольчества", — поделилась Анастасия Васина, руководитель Ресурсного центра развития и поддержки добровольчества (волонтерства) Самарской области.

Завершится XXV форум добровольцев 11 декабря итоговым мероприятием в Самаре с участием первых лиц Самарской области. В программе — встреча с представителями добровольческого сообщества и церемония награждения наиболее активных волонтеров, а также победителей и призеров первой региональной премии для волонтеров "Волжское сердце". XXV форум добровольцев станет возможностью подвести итоги года и еще одним шагом к развитию добровольческого движения в регионе. Ведь за каждым добрым делом стоит человек, готовый прийти на помощь, объединить вокруг себя единомышленников и сделать жизнь других лучше.