Самарская область стала первым регионом, где было подписано соглашение с Академией развития гражданского общества "Добрино"

С 26 по 28 сентября Самарская область впервые принимала выездную образовательную программу "Добро работает" Академии развития гражданского общества "Добрино" — проект от Росмолодежь и Ассоциации Добро.рф. Интенсив прошел в трех городах Самарской области и объединил более 450 представителей всех муниципальных образований региона.

В этом году образовательная программа "Добро работает" состоялась в шести субъектах России, Самарская область стала первым регионом в стране, где было подписано соглашение о сотрудничестве с АНО "Академия развития гражданского общества "Добрино". Теперь стороны объединят усилия для развития гражданского общества и добровольческой деятельности в регионе: планируется совместная реализация социальных проектов и мероприятий, обмен опытом и методическими материалами, проведение образовательных и просветительских программ и тиражирование успешных практик в сфере добровольчества.

"Мы всегда делаем большой акцент на такой важной миссии, как добровольчество, и теперь появилась возможность получить уже готовые кейсы со сценариями, шаблонами и практическими решениями, которые можно использовать в дальнейшей работе, а не действовать по наитию. Для нашего региона это возможность усилить систему поддержки добровольчества, объединить опыт и компетенции и создать еще больше возможностей для жителей, прежде всего молодежи, участвовать в социально значимых проектах", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вячеслав Андреевич поручил работу в сфере добровольчества и волонтерства интенсифицировать — данное поручение реализуется: заключено соглашение, проведены интенсивы. В следующем году эта деятельность будет продолжена и в целом выстроена на системной", — прокомментировал Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.

Обучение в рамках выездной образовательной программы "Добро работает" состоялось в Отрадном, Сызрани и Самаре. Участниками стали представители Добро.Центров и ресурсных центров, руководители молодежных, детских и общественных организаций, а также сотрудники школ, колледжей и местных администраций. Программа была направлена на развитие добровольчества на муниципальном уровне и передачу участникам практических инструментов для работы с волонтерскими командами.

За один день в каждом муниципалитете участники разбирали готовые решения для вовлечения новых добровольцев, организации образовательных мероприятий и развития команд. Также они получили методический комплекс "Добро работает" со сценариями, шаблонами, кейсами и практическими решениями, которые можно адаптировать под задачи своих организаций и использовать в дальнейшей работе.

"Есть системные занятия с волонтерами, есть несистемные — всему этому есть место быть. Кто-то раз в год делает доброе дело по зову сердца, а кто-то ежедневно помогает пожилым, убирает скверы, занимается эко-волонтерством, работает волонтером-медиком. Важно рассказать, как правильно это делать, не навредить себе и как помочь. Добровольчество — это не просто "я захотел быть добровольцем и буду это делать", — рассказал Александр Медков, генеральный директор Академии развития гражданского общества "Добрино".

Самарская область по праву гордится своими добровольческими традициями: в регионе насчитывается порядка 290 000 волонтеров, и большинство из них — молодежь. Восемь раз губерния одерживала победу в федеральном конкурсе "Регион добрых дел", что позволило привлечь свыше 72 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку добровольческих инициатив. Академия развития гражданского общества "Добрино" станет новым импульсом для этой работы.