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Молодежная политика Общество

Самарская область стала первым регионом, где было подписано соглашение с Академией развития гражданского общества "Добрино"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 26 по 28 сентября Самарская область впервые принимала выездную образовательную программу "Добро работает" Академии развития гражданского общества "Добрино" — проект от Росмолодежь и Ассоциации Добро.рф. Интенсив прошел в трех городах Самарской области и объединил более 450 представителей всех муниципальных образований региона.

Фото: Академия развития гражданского общества "Добрино"

В этом году образовательная программа "Добро работает" состоялась в шести субъектах России, Самарская область стала первым регионом в стране, где было подписано соглашение о сотрудничестве с АНО "Академия развития гражданского общества "Добрино". Теперь стороны объединят усилия для развития гражданского общества и добровольческой деятельности в регионе: планируется совместная реализация социальных проектов и мероприятий, обмен опытом и методическими материалами, проведение образовательных и просветительских программ и тиражирование успешных практик в сфере добровольчества.

"Мы всегда делаем большой акцент на такой важной миссии, как добровольчество, и теперь появилась возможность получить уже готовые кейсы со сценариями, шаблонами и практическими решениями, которые можно использовать в дальнейшей работе, а не действовать по наитию. Для нашего региона это возможность усилить систему поддержки добровольчества, объединить опыт и компетенции и создать еще больше возможностей для жителей, прежде всего молодежи, участвовать в социально значимых проектах", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Вячеслав Андреевич поручил работу в сфере добровольчества и волонтерства интенсифицировать — данное поручение реализуется: заключено соглашение, проведены интенсивы. В следующем году эта деятельность будет продолжена и в целом выстроена на системной", — прокомментировал Владимир Усов, министр молодежной политики Самарской области.

Обучение в рамках выездной образовательной программы "Добро работает" состоялось в Отрадном, Сызрани и Самаре. Участниками стали представители Добро.Центров и ресурсных центров, руководители молодежных, детских и общественных организаций, а также сотрудники школ, колледжей и местных администраций. Программа была направлена на развитие добровольчества на муниципальном уровне и передачу участникам практических инструментов для работы с волонтерскими командами.

За один день в каждом муниципалитете участники разбирали готовые решения для вовлечения новых добровольцев, организации образовательных мероприятий и развития команд. Также они получили методический комплекс "Добро работает" со сценариями, шаблонами, кейсами и практическими решениями, которые можно адаптировать под задачи своих организаций и использовать в дальнейшей работе.

"Есть системные занятия с волонтерами, есть несистемные — всему этому есть место быть. Кто-то раз в год делает доброе дело по зову сердца, а кто-то ежедневно помогает пожилым, убирает скверы, занимается эко-волонтерством, работает волонтером-медиком. Важно рассказать, как правильно это делать, не навредить себе и как помочь. Добровольчество — это не просто "я захотел быть добровольцем и буду это делать", — рассказал Александр Медков, генеральный директор Академии развития гражданского общества "Добрино".

Самарская область по праву гордится своими добровольческими традициями: в регионе насчитывается порядка 290 000 волонтеров, и большинство из них — молодежь. Восемь раз губерния одерживала победу в федеральном конкурсе "Регион добрых дел", что позволило привлечь свыше 72 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку добровольческих инициатив. Академия развития гражданского общества "Добрино" станет новым импульсом для этой работы.

Организатором программы выступает Академия развития гражданского общества "Добрино" — проект от Росмолодежь и Ассоциация Добро.pф. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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