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Молодежная политика Общество

Сразу 36 самарских проектов вышли в финал двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре в Самарской области стартовала заявочная кампания первого регионального конкурса проектных инициатив. На конкурс поступила 61 заявка — 30 из них было отобрано для очной защиты. Еще шесть самарских инициатив стали финалистами Конкурса грантов ПФО. Финальные защиты участников обоих конкурсов пройдут с 30 сентября по 2 октября на базе Молодежного центра "Лесная сказка".

Фото: проектное сообщество Самарской области

Конкурсный отбор социально значимых инициатив в сфере молодежной политики проводится в Самарской области впервые. Конкурс реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, инициатива проведения принадлежит участникам самарской делегации на Международном фестивале молодежи. Организатором выступает министерство молодежной политики Самарской области при поддержке правительства Самарской области.

Всего на конкурс поступила 61 заявка: 51 — от физических лиц и 10 — от юридических. Самой популярной стала номинация "Самарский характер", посвященная патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, развитию гражданской идентичности, противодействию экстремизму и поисковой работе. Всего конкурс проводится по девяти направлениям.

По итогам заочного этапа 30 проектных инициатив прошли в финальный этап конкурса. В списке финалистов — проекты в сфере патриотического воспитания, экологии, медиа, поддержки семей, развития сельских территорий, туризма, межнационального взаимодействия, добровольчества и молодежного социального проектирования. Одна из инициатив — "Проектный акселератор "Территория возможностей" Автономной некоммерческой организации "Центр развития детей и молодежи "Продвижение". Организация работает с молодежью Тольятти, организует и проводит мероприятия, в том числе просветительской направленности.

"Основная цель проектного акселератора "Территория возможностей" — получение опыта социального проектирования молодежными командами от 14 до 35 лет Самарской области по реализации собственных социально-полезных инициатив. В рамках проекта предусмотрены обучающие мероприятия под руководством опытных экспертов, интерактивные форматы, а также небольшой конкурс социальных проектов", — рассказала Александра Костерева, руководитель проекта.

Параллельно шесть проектов из Самарской области вышли в финальный этап конкурса грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Конкурс проводится по трем основным номинациям — "Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья", "Традиционные ценности", "Туристический потенциал регионов Приволжья" — и специальной номинации "Молодежные медиа ПФО". Отбор проходит в три этапа: региональный, заочный окружной и очный окружной финал. В финале в Самарской области встретятся 112 участников из всех регионов ПФО.

Среди самарских финалистов конкурса грантов ПФО — Владислав Дерябин, автор проекта "Семейный код 63: традиционные ценности в действии". Владислав решил участвовать в конкурсе, потому что хочет воплотить свою идею в нескольких школах и подготовить материалы, которыми впоследствии смогут пользоваться другие педагоги. Выход в очный этап — возможность представить проект экспертам и получить поддержку.

"Для нас социальная значимость проекта в том, чтобы помочь подросткам увидеть традиционные ценности в повседневной жизни собственной семьи: в заботе о близких, взаимопомощи, уважении и ответственности. В пяти школах Самары мы планируем провести интерактивные занятия для учеников 7–8-х классов. Ребята поговорят с родными о семейных историях, а затем вместе с командой проекта превратят эти истории в ситуации для карточной игры. Такой формат поможет обсуждать ценности через понятный детям личный опыт", — рассказал Владислав.

Очные защиты участников обоих конкурсов пройдут с 30 сентября по 2 октября на базе Молодежного центра "Лесная сказка". Здесь финалисты представят свои проекты экспертам: участники регионального конкурса социально значимых инициатив пройдут очную защиту перед экспертным советом, а финалисты конкурса грантов ПФО — семиминутные презентации с ответами на вопросы жюри. По итогам защит будут определены победители регионального и окружного конкурса.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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