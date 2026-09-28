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Общество

"Большая учительская неделя — 2026" стартовала в Самарской области

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 сентября по 5 октября в Самарской области, как и по всей России, проходит "Большая учительская неделя", приуроченная сразу к трем профессиональным праздникам: Дню учителя (5 октября), Дню воспитателя (27 сентября) и Дню среднего профессионального образования (2 октября).

Фото: Пресс-служба Главы Администрации Самары

Традиционно в эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования: "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России" и других. В финале "Учителя года России" регион представляет учитель биологии из лицея "Престиж" Станислава Яницкая. Воспитатель детского сада "Колокольчик" из Чапаевска Светлана Карахончева выступит на заключительном этапе конкурса "Воспитатель года". В финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" Самарскую область представит Максим Рогов, мастер производственного обучения Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Евгения Золотухина.

Самым ярким событием в регионе станет финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", победителей которого определят 28 сентября. Самара впервые принимает конкурс у себя благодаря победе в прошлом году самарского педагога. Регион представляла учитель дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и молодежи Самары Анастасия Нестерова. Она стала лучшей в номинации "Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительные образовательные программы, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона", а также была признана абсолютным победителем конкурса.

Также в течение недели в регионе пройдут мероприятия, посвященные профессиональным праздникам. Ко Дню среднего профессионального образования состоится "Час с работодателем" — представители предприятий и образовательных учреждений встретятся, чтобы обсудить совместные задачи региона, бизнеса и образования. Для дошкольных работников состоится региональный педагогический совет. Завершится Большая учительская неделя торжественным концертом, посвященным Дню учителя.

 

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