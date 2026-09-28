"Большая учительская неделя — 2026" стартовала в Самарской области

С 28 сентября по 5 октября в Самарской области, как и по всей России, проходит "Большая учительская неделя", приуроченная сразу к трем профессиональным праздникам: Дню учителя (5 октября), Дню воспитателя (27 сентября) и Дню среднего профессионального образования (2 октября).
Традиционно в эти дни будут подведены итоги ключевых всероссийских профессиональных конкурсов среди сотрудников системы образования: "Учитель года России", "Воспитатель года России", "Директор года России" и других. В финале "Учителя года России" регион представляет учитель биологии из лицея "Престиж" Станислава Яницкая. Воспитатель детского сада "Колокольчик" из Чапаевска Светлана Карахончева выступит на заключительном этапе конкурса "Воспитатель года". В финале Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования "Мастер года" Самарскую область представит Максим Рогов, мастер производственного обучения Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Евгения Золотухина.
Самым ярким событием в регионе станет финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям", победителей которого определят 28 сентября. Самара впервые принимает конкурс у себя благодаря победе в прошлом году самарского педагога. Регион представляла учитель дополнительного образования Центра эстетического воспитания детей и молодежи Самары Анастасия Нестерова. Она стала лучшей в номинации "Педагог дополнительного образования, реализующий дополнительные образовательные программы, направленные на сохранение этнокультурного наследия региона", а также была признана абсолютным победителем конкурса.
Также в течение недели в регионе пройдут мероприятия, посвященные профессиональным праздникам. Ко Дню среднего профессионального образования состоится "Час с работодателем" — представители предприятий и образовательных учреждений встретятся, чтобы обсудить совместные задачи региона, бизнеса и образования. Для дошкольных работников состоится региональный педагогический совет. Завершится Большая учительская неделя торжественным концертом, посвященным Дню учителя.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...