В Самарской области решили снять лимиты на продажу бензина

Автомобильное топливо в Самарской области будут продавать без ограничений. Решение об этом приняли на оперативном совещании правительства в понедельник, 28 сентября.
Врио министра промышленности и торговли Денис Гурков доложил, что ситуация с автомобильным топливом в регионе всё еще стабильно напряженная, но улучшается:
"Мы наблюдаем улучшения на АЗС "Роснефть" и Татнефть" по дизельному топливу: свободные продажи, очередей нет. 92-й бензин практически всегда в наличии. Есть сложности по 95-му".
В связи с улучшением ситуации врио министра предложил снять лимиты на продажу бензина. Губернатор Вячеслав Федорищев это поддержал, но с оговоркой:
"Самое главное, чтобы вы очень внимательно со всеми компаниями работали и не допустили того, чтобы через две недели какая-то логистическая проблема возникла".
Что касается цен, то на большинстве АЗС, по данным минпрома, цены держатся на уровне 70 рублей, но частные заправки продают топливо по 110-115 рублей. Чтобы стабилизировать обстановку, министерство предложило организациям присоединиться к соглашению, разработанному совместно с УФАС. Оно предусматривает введение предельных размеров торговых надбавок: не более 10% от себестоимости на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо.
"На данный момент присоединиться к соглашению планируют 5 независимых сетей АЗС", — сообщил Денис Гурков.
Лимиты на продажу автомобильного топлива действовали в Самарской области с июня 2026 года. Купить можно было не более 40 литров бензина или не более 100 литров дизельного топлива для легкового автомобиля.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...