В Самарской области решили снять лимиты на продажу бензина

Автомобильное топливо в Самарской области будут продавать без ограничений. Решение об этом приняли на оперативном совещании правительства в понедельник, 28 сентября.

Врио министра промышленности и торговли Денис Гурков доложил, что ситуация с автомобильным топливом в регионе всё еще стабильно напряженная, но улучшается:

"Мы наблюдаем улучшения на АЗС "Роснефть" и Татнефть" по дизельному топливу: свободные продажи, очередей нет. 92-й бензин практически всегда в наличии. Есть сложности по 95-му".

В связи с улучшением ситуации врио министра предложил снять лимиты на продажу бензина. Губернатор Вячеслав Федорищев это поддержал, но с оговоркой:

"Самое главное, чтобы вы очень внимательно со всеми компаниями работали и не допустили того, чтобы через две недели какая-то логистическая проблема возникла".

Что касается цен, то на большинстве АЗС, по данным минпрома, цены держатся на уровне 70 рублей, но частные заправки продают топливо по 110-115 рублей. Чтобы стабилизировать обстановку, министерство предложило организациям присоединиться к соглашению, разработанному совместно с УФАС. Оно предусматривает введение предельных размеров торговых надбавок: не более 10% от себестоимости на бензин АИ-92 и АИ-95, дизельное топливо.

"На данный момент присоединиться к соглашению планируют 5 независимых сетей АЗС", — сообщил Денис Гурков.

Лимиты на продажу автомобильного топлива действовали в Самарской области с июня 2026 года. Купить можно было не более 40 литров бензина или не более 100 литров дизельного топлива для легкового автомобиля.