Культурный код, объединяющий народы: делегация региона участвовала в V Фестивале искусств белорусов мира

Делегация Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси "Русско-белорусское братство 2000" приняла участие в V Фестивале искусств белорусов мира. Форум прошел под девизом "Беларусь — наша любимая мать", приуроченный к Году белорусской женщины.
Фестиваль собрал в республике Беларусь 250 участников из 13 стран, включая Россию, США, Германию, Италию, Иорданию, Казахстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Турцию, Узбекистан и Эстонию.
Масштабное мероприятие проходит раз в три года и его концепция строится на объединении чувств национальной идентичности с глубоким сакральным образом Родины-матери. Через этот образ фестиваль позиционирует Беларусь как главный духовный оплот, который хранит, защищает и вдохновляет всех белорусов, где бы они ни находились.
Самарцы выступили и на гала-концерте в Минском городском дворце культуры. Белорусская народная песня "Гармошка играет" прозвучала в исполнении дуэта солисток вокального ансамбля "Каданс" (художественный руководитель Инна Сухачевская, солистка Дарина Аннина). Народный хореографический коллектив "Шарм" (руководитель Светлана Сальникова) из Богатовского района представил композицию "Як ткала я рушничок".
На выставке декоративно-прикладного творчества, живописи и фоторабот народных мастеров Беларуси были представлены работы Ирины Паросовой из села Заборовка Сызранского района.
За вклад в сохранение и популяризацию белорусской культуры организация "Русско-белорусское братство 2000" награждена Грамотой Министерства культуры Республики Беларусь и Почетной грамотой Республиканского центра национальных культур. Коллективы и руководители отмечены дипломами фестиваля.
"Для Самарской области, где в мире и согласии живут представители многих национальностей, участие в фестивале — это не только честь, но и возможность представить богатство межнациональной культуры региона на международном уровне. В Год единства народов России, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным, такие события особенно значимы: они укрепляют дружбу между народами и доказывают, что культурный код, бережно хранимый в семьях, объединяет людей независимо от расстояний", — подчеркнули в Доме дружбы народов Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...