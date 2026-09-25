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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях В Тольятти стартовали "Университетские смены" для школьников из Луганской Народной Республики В Клиниках СамГМУ прооперировали ребенка со сращением пальцев Помощь, которая работает: спецпроект "Вызов" в Самарской области помогает сохранять семьи На Красноглинском пляже вырубают опасные деревья

Общество

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области официально предупреждает, что за призывы, организацию и участие в несанкционированных мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений. Необходимо донести до своих детей, что даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства. Совершение несовершеннолетними противоправных действий, в том числе участие в несанкционированных мероприятиях, приведет к привлечению их родителей к установленной законом ответственности.

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