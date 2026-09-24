Самарская область в лидерах заявочной кампании просветительской награды Знание.Премия

Самарская область — вторая в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия — 2026. Главная просветительская награда страны собрала 14 тысяч заявок из всех регионов России и 47 зарубежных стран. Общество "Знание" опубликовало итоговый рейтинг регионов-участников шестого сезона.

В борьбу за награду вступили 625 просветителей Самарской области — это 1-е место по Приволжскому федеральному округу и 2-е место среди регионов России. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "За просветительскую деятельность в образовательной организации", "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества", "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество".

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" Самарскую область представляет Владимир Осанов, старший преподаватель кафедры "Информатика и робототехнические системы" Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В 2026 году он провёл для студентов лекцию "Инструменты критического мышления для выявления ложных новостей", а также образовательные модули по робототехнике на профильных сменах для одарённых школьников Самарского региона. Под его руководством двое студентов получили президентский грант фонда "Талант и успех" для обучения в магистратуре.

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и наставничество" от Самарской области заявлена Яна Дорофеева, учитель географии и заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 77 г. Тольятти. В 2025–2026 годах она стала полуфиналисткой телешоу "Классная тема!" на канале "Россия", войдя в число 35 лучших из 6 720 заявок и заняв второе место по итогам всероссийского голосования с более чем 11 тысячами голосов. Выступила лектором на выставке "Россия — моя история" с авторской программой о роли географии в Великой Отечественной войне, а как наставник подготовила победителя шестого сезона "Большой перемены" и возглавила школьный научный клуб "Юннаты".

Также Самарская область поборется за звание "Просветительский регион года": в этом сезоне впервые будет выбран наиболее активный субъект РФ, оказывающий положительное влияние на просветительскую деятельность в России. О регионе-лауреате "Знание" снимет полнометражный документальный фильм.

"С первого сезона Знание.Премия мы получили 80 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран: от Иордании до США.А россияне подают заявки не только из всех регионов России, но и из разных точек планеты: Греции, Пакистана, Туниса, Киргизии, Турции и других государств. Географические масштабы премии соразмерны статусу наших номинантов. Каждый год мы видим их на сцене масштабных просветительских событий: ПМЭФ, ВЭФ, марафона Знание.Первые. Участники со всей России получают поддержку своих просветительских проектов от регионального руководства и новые предложения о сотрудничестве. Прямо сейчас наши эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года, и мы с нетерпением ждем результатов", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2027 году.

Также по всей стране пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.