Самарская область в лидерах заявочной кампании просветительской награды Знание.Премия

Самарская область — вторая в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия — 2026. Главная просветительская награда страны собрала 14 тысяч заявок из всех регионов России и 47 зарубежных стран. Общество "Знание" опубликовало итоговый рейтинг регионов-участников шестого сезона.
В борьбу за награду вступили 625 просветителей Самарской области — это 1-е место по Приволжскому федеральному округу и 2-е место среди регионов России. Больше всего заявок от региона подано в номинациях "За просветительскую деятельность в образовательной организации", "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества", "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и Наставничество".
В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" Самарскую область представляет Владимир Осанов, старший преподаватель кафедры "Информатика и робототехнические системы" Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики. В 2026 году он провёл для студентов лекцию "Инструменты критического мышления для выявления ложных новостей", а также образовательные модули по робототехнике на профильных сменах для одарённых школьников Самарского региона. Под его руководством двое студентов получили президентский грант фонда "Талант и успех" для обучения в магистратуре.
В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и наставничество" от Самарской области заявлена Яна Дорофеева, учитель географии и заместитель директора по воспитательной работе гимназии № 77 г. Тольятти. В 2025–2026 годах она стала полуфиналисткой телешоу "Классная тема!" на канале "Россия", войдя в число 35 лучших из 6 720 заявок и заняв второе место по итогам всероссийского голосования с более чем 11 тысячами голосов. Выступила лектором на выставке "Россия — моя история" с авторской программой о роли географии в Великой Отечественной войне, а как наставник подготовила победителя шестого сезона "Большой перемены" и возглавила школьный научный клуб "Юннаты".
Также Самарская область поборется за звание "Просветительский регион года": в этом сезоне впервые будет выбран наиболее активный субъект РФ, оказывающий положительное влияние на просветительскую деятельность в России. О регионе-лауреате "Знание" снимет полнометражный документальный фильм.
"С первого сезона Знание.Премия мы получили 80 тысяч заявок из всех регионов России и 79 зарубежных стран: от Иордании до США.А россияне подают заявки не только из всех регионов России, но и из разных точек планеты: Греции, Пакистана, Туниса, Киргизии, Турции и других государств. Географические масштабы премии соразмерны статусу наших номинантов. Каждый год мы видим их на сцене масштабных просветительских событий: ПМЭФ, ВЭФ, марафона Знание.Первые. Участники со всей России получают поддержку своих просветительских проектов от регионального руководства и новые предложения о сотрудничестве. Прямо сейчас наши эксперты отбирают новых претендентов на звание просветителей и просветительских проектов года, и мы с нетерпением ждем результатов", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
До ноября Экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях. Номинанты пройдут онлайн-обучение по публичным выступлениям, чтобы подготовиться к очной защите своей просветительской деятельности перед Почетным жюри. Лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2027 году.
Также по всей стране пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в каждом субъекте РФ определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность своего региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...