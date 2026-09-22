Стартовало бесплатное обучение для кадровиков предприятий региона

В Самарской области стартовало обучение по программе повышения квалификации "Специалист по управлению персоналом", которое организует министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с АНОО ДПО "Таволга".

Такое обучение проводится третий год. Изменившаяся ситуация на рынке труда, когда количество вакансий выросло, а число безработных граждан снизилось, требовала новых подходов в работе кадровых служб. Чтобы помочь предприятиям региона привлечь и удержать сотрудников, была разработана программа повышения квалификации для кадровиков.

"Обучение специалистов по управлению персоналом — важное направление развития кадровой политики в регионе. В этом году программа была пересобрана под новые запросы и потребности специалистов кадровых служб. По прошлым потокам обучения мы получили очень активный отклик, учли пожелания по усовершенствованию программы", — отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.

Участниками программы стали специалисты по работе с персоналом — представители реального сектора экономики из различных сфер деятельности. Цель программы повышения квалификации — сформировать у руководителей и специалистов кадровых служб современные компетенции и навыки в области кадрового обеспечения и безопасности трудового коллектива, построения сильного бренда работодателя и развития корпоративной культуры, сопровождения участников СВО при их трудоустройстве и адаптации.

Обучение проходит в очно-заочной форме в объеме 72 часа. Оно включает широкий спектр вопросов и бесплатно для участников.

На первом занятии особое внимание уделили изменениям в законодательстве, регулирующем трудоустройство ветеранов СВО, а также особенностям квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал руководитель департамента административно-правовых отношений министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Сергей Осетров.

Практическую часть встречи провела председатель правления РОО "Самарский кадровый клуб" Елена Шебашова. В рамках тренинга участники рассмотрели инструменты развития персонала при отсутствии отдельного бюджета: наставничество, лидерство, ротацию, внутреннее обучение и обратную связь.

"Слышала об этой программе и рада, что появилась возможность пройти обучение, — прокомментировала ведущий специалист управления персоналом ПАО "КуйбышевАзот" Ирина Мещерякова. — Это отличная возможность получить новые знания и обменяться опытом с коллегами. Меня очень интересует развитие бренда работодателя и корпоративной культуры. Надеюсь, что узнаю много полезного".

По окончании обучения работодатели получат инструменты для цифровизации документооборота и снижения кадровых рисков, а каждый участник — новые компетенции, подтвержденные удостоверением о повышении квалификации.