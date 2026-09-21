До +26: сентябрь подарит самарцам еще одну теплую неделю

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Предпоследняя неделя сентября, судя по прогнозам самарских синоптиков, обещает быть по-настоящему летней. Днем воздух в регионе будет прогреваться до +26 С°.

Фото: Юлия Зиганшина