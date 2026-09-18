Безенчукский район дал старт новой Всероссийской акции "Парад в честь юбилея Защитника Отечества"

Безенчукский район Самарской области дал старт новой Всероссийской инициативе "Парад в честь юбилея Защитника Отечества", которая реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Торжественная церемония объявления новой Всероссийской акции и одноименного конкурса «Парад в честь юбилея Защитника Отечества» прошла в Москве. В ней приняли участие более 400 человек, в том числе Герои России, генералы, участники специальной военной операции, представители ветеранских и общественных организаций, юнармейцы и семьи военнослужащих.
Организаторы отметили, что конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
"При поддержке Фонда президентских грантов мы объявляем старт нового Всероссийского конкурса "Парад в честь юбилея Защитника Отечества". Мы не просто объявляем конкурс и ждём участников. Наша задача — активно продвигать эту инициативу и сделать всё возможное, чтобы она стала новой доброй традицией. Уже направлены несколько сотен писем главам муниципальных образований России с предложением присоединиться к проекту. Мы получаем первые положительные отклики, и эта работа будет продолжаться. Писем и обращений будет ещё больше. Со своей стороны АНО "Мини-парады" готова оказывать организаторам методическую, организационную и информационную поддержку, а в отдельных случаях — и финансовую помощь", — отметил председатель совета попечителей АНО "Мини-парады" Александр Коротаев.
Коротаев подчеркнул, что акция "Парад у дома ветерана", продолжением которой является новая инициатива, зародилась в Самарской области. Поэтому организаторы постарались сохранить символическую преемственность. И во взаимодействии с руководством муниципального района Безенчукский Самарской области в Безенчуке был проведен персональный парад в честь 60-летнего юбилея Сергея Анатольевича Юсова, ветерана боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, воина-интернационалиста, майора милиции в отставке, человека, чья жизнь неразрывно связана со служением Отечеству.
Видео первого персонального поздравления было оперативно передано в Москву и стало частью торжественной церемонии. После его показа ведущий со сцены официально дал старт Всероссийскому конкурсу "Парад в честь юбилея Защитника Отечества".
В Безенчуке праздник организовали сначала во дворе дома юбиляра и продолжился актовом зале Детской школы искусств.
Под командованием начальника штаба юнармии Безенчукского района Сергея Викторовича Дружинина юнармейцы прошли парадным строем, отдавая дань уважения ветерану. В этот знаменательный день с Сергеем Анатольевичем рядом были его самые близкие люди: супруга, дети и внуки, которые разделили с ним радость праздника. Поздравить юбиляра также пришли руководство района, ветераны боевых действий и правоохранительных органов, представители районных ветеранских организаций, а также представители ОМВД России по Безенчукскому району.
В актовом зале с приветственным словом выступил Глава муниципального района Безенчукский Дмитрий Леонидович Вавилов. В своем выступлении он подчеркнул, что такие люди, как Сергей Анатольевич, становятся живым примером для молодежи, открывая для детей страницы истории через призму своей личной жизни, ратного труда и верности долгу. Их судьба — это наглядный урок мужества и патриотизма для подрастающего поколения.
Для юбиляра была подготовлена яркая концертная программа "Мы вместе" с участием творческих коллективов и солистов Многофункционального культурно центра и Детской школы искусств. Завершился вечер торжественным выносом праздничного торта и теплыми пожеланиями в кругу семьи, друзей и боевых товарищей.
Организаторы рассчитывают, что вслед за Самарской областью к Всероссийской акции "Парад в честь юбилея Защитника Отечества" присоединятся муниципалитеты, военные комиссариаты, ветеранские
и общественные организации, школы и инициативные жители других регионов России.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...