АО "Транснефть - Приволга" оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в регионах присутствия предприятия

АО "Транснефть - Приволга" с начала 2026 года реализовало 34 благотворительных проекта на территориях ведения производственной деятельности. Денежные средства направлены на помощь детским образовательным и общественным учреждениям, ветеранским организациям.

Одно из важных направлений программы — оказание помощи школьным и дошкольным учебным заведениям населенных пунктов, вблизи которых расположены производственные объекты предприятия.

Так, средней школе № 10 поселка Каменский (Красноармейский район, Саратовская область) были выделены средства для ремонта кровли, Новожизненской средней школе и Привольненской средней школе им. М. С. Шумилова (Волгоградская область) — на приобретение технических средств обучения.

В Волгоградской области в Городищенской средней школе № 1 благоустроен школьный двор, а в средней школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Котово) на средства предприятия проведен ремонт помещения героико-патриотического зала и закуплено обмундирование для участников Почетного караула.

Для воспитанников "Спортивной школы олимпийского резерва" (г. Новокуйбышевск) и футбольного клуба "Торпедо" (Самарская область) приобретены спортивный инвентарь и экипировка.

В Саратовской области приобретены уличные спортивные тренажеры в с. Терновка Энегельсского муниципального района, а в п. Головановский Балаковского муниципального района реконструирована входная группа Дворца культуры.

В Оренбургской области предприятие по просьбе администрации г. Бугуруслана направило средства на благоустройство городского сквера и Аллеи славы. Дворец культуры "Юбилейный" г. Бугуруслана закупил современную акустическую систему, в с. Кирюшкино Бугурусланского района возведен мемориальный комплекс.

Предприятие активно поддерживает региональные и патриотические проекты, оказывает помощь в реализации инициатив в сфере культуры. Так, весной предприятие поддержало проведение Всероссийского военного-патриотического фестиваля "Майский ветер". В летние месяцы АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в проведении Всероссийского финала военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Волгоградской области. Предприятие выделило средства на строительство полигона, на котором команды проходили испытания.



До конца года деятельность АО "Транснефть - Приволга" по оказанию благотворительной помощи на территориях присутствия предприятия будет продолжена.