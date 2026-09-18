АО "Транснефть - Приволга" оказало содействие в развитии социальной инфраструктуры в регионах присутствия предприятия

АО "Транснефть - Приволга" с начала 2026 года реализовало 34 благотворительных проекта на территориях ведения производственной деятельности. Денежные средства направлены на помощь детским образовательным и общественным учреждениям, ветеранским организациям.
Одно из важных направлений программы — оказание помощи школьным и дошкольным учебным заведениям населенных пунктов, вблизи которых расположены производственные объекты предприятия.
Так, средней школе № 10 поселка Каменский (Красноармейский район, Саратовская область) были выделены средства для ремонта кровли, Новожизненской средней школе и Привольненской средней школе им. М. С. Шумилова (Волгоградская область) — на приобретение технических средств обучения.
В Волгоградской области в Городищенской средней школе № 1 благоустроен школьный двор, а в средней школе № 6 с углубленным изучением отдельных предметов (г. Котово) на средства предприятия проведен ремонт помещения героико-патриотического зала и закуплено обмундирование для участников Почетного караула.
Для воспитанников "Спортивной школы олимпийского резерва" (г. Новокуйбышевск) и футбольного клуба "Торпедо" (Самарская область) приобретены спортивный инвентарь и экипировка.
В Саратовской области приобретены уличные спортивные тренажеры в с. Терновка Энегельсского муниципального района, а в п. Головановский Балаковского муниципального района реконструирована входная группа Дворца культуры.
В Оренбургской области предприятие по просьбе администрации г. Бугуруслана направило средства на благоустройство городского сквера и Аллеи славы. Дворец культуры "Юбилейный" г. Бугуруслана закупил современную акустическую систему, в с. Кирюшкино Бугурусланского района возведен мемориальный комплекс.
Предприятие активно поддерживает региональные и патриотические проекты, оказывает помощь в реализации инициатив в сфере культуры. Так, весной предприятие поддержало проведение Всероссийского военного-патриотического фестиваля "Майский ветер". В летние месяцы АО "Транснефть - Приволга" оказало помощь в проведении Всероссийского финала военно-патриотической игры "Зарница 2.0" в Волгоградской области. Предприятие выделило средства на строительство полигона, на котором команды проходили испытания.
До конца года деятельность АО "Транснефть - Приволга" по оказанию благотворительной помощи на территориях присутствия предприятия будет продолжена.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее