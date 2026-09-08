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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Коллектив АО "Транснефть — Приволга" отметил профессиональный праздник

САМАРА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аппарате управления АО "Транснефть — Приволга" в г. Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

С поздравлениями к коллективу предприятия обратились заместитель вице-президента ПАО "Транснефть" Юрий Мосолов, генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Дмитрий Бузлаев, врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, глава г. о. Самара Иван Носков, председатель Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Заместитель вице-президента ПАО "Транснефть" Юрий Мосолов, обращаясь к коллективу предприятия, отметил: "Своими ежедневными поступками вы задаете высокий ориентир, подтверждаете прочность и незыблемость тех ценностей, которыми живет и развивается наша Транснефть".

Работники предприятия были удостоены ведомственных и корпоративных наград. Звание "Почетный нефтяник" присвоено генеральному директору предприятия Дмитрию Бузлаеву. Заместитель генерального директора по строительству Сергей Аристов и заместитель начальника Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) Максим Даниленко награждены Почетными грамотами правительства Российской Федерации.

Почетными грамотами и Благодарностями Министерства энергетики РФ отмечены 12 человек. Более 250 сотрудников награждены Почетными грамотами и Благодарностями ПАО "Транснефть, АО "Транснефть — Приволга", а также наградами Губернатора Самарской области, Министерства промышленности и торговли Самарской области, Благодарственными письмами Главы г. о. Самара, наградами МЧС. Почетное звание "Ветеран системы "Транснефть" получили 55 сотрудников со стажем более 30 лет.

Фотопортреты лучших работников размещены на Доске почета АО "Транснефть — Приволга" и каждого районного нефтепроводного управления, а также Центральной базы производственного обслуживания.

"Вы — настоящие мастера своего дела, которые ежедневно трудятся на благо нашей компании и всей отрасли. Ваша работа требует не только глубоких знаний и навыков, но и готовности к новым вызовам. Вы продолжаете лучшие традиции, заложенные ветеранами, и активно внедряете самые прогрессивные технологии и инновации. Ваша работа — основа стабильности и экономической мощи целой страны и мы очень ценим этот труд!" — отметил в ходе торжественной церемонии генеральный директор АО "Транснефть — Приволга" Дмитрий Бузлаев. 

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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