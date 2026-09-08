В Чапаевске женщина на BMW врезалась в стену дома, ее госпитализировали

В понедельник, 7 сентября, в 17:00 в Чапаевске в ДТП пострадала 33-летняя водитель BMW X3, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, женщина двигалась по ул. Куйбышева со стороны ул. Железнодорожной в направлении железнодорожных путей. В пути она превысила скорость, не учла дорожные и метеорологические условия и слетела с дороги вправо, после чего врезалась в препятствие.

"В ДТП водитель получила телесные повреждения, ей назначено стационарное лечение", - отмечается в сообщении.