В Красноглинском районе после столкновения с Daewoo Matiz перевернулся автомобиль скорой помощи

В среду, 2 сентября, в 6:49 в Красноглинском районе Самары столкнулись Daewoo Matiz и автомобиль скорой помощи, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции, 66-летний водитель Daewoo Matiz, двигаясь со стороны станции Козелковой в направлении 10-го квартала, столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Скорая помощь двигалась со стороны мкрн Кошелев-парк в направлении ул. Банной, а на перекрестке выехала на "красный" при включенных спецсигналах (проблесковых маяках).

От удара скорая опрокинулась. На месте ДТП водителям оказана разовая медицинская помощь.