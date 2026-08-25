В Самаре Ford Focus сбил 13-летнего подростка на питбайке

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В понедельник, 24 августа, в Кировском районе Самары в 14:41 в ДТП пострадал 13-летний подросток на электропитбайке, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области