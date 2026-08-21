В Самаре госпитализирован ребенок, выехавший на самокате на красный свет под колеса Mercedes-Benz

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 21 августа, в 12:20 возле дома №36 по ул. Ново-Садовой в Самаре произошло ДТП с участием 10-летнего ребенка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области