Пассажирка Renault Duster госпитализирована после ДТП в Самаре

В воскресенье, 4 октября, в Советском районе Самары в ДТП пострадала пассажирка иномарки, сообщает самарское ГУ МВД.

По данным Госавтоинспекции, 63-летний водитель Renault Duster ехал по ул. Советской Армии и в районе дома 66, проезжая нерегулируемый перекресток по второстепенной дороге, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Hyundai H-1, который двигался по главной дороге.

Женщина, находившаяся в автомобиле Renault Duster, была госпитализирована.