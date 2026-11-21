В пятницу, 20 ноября, в 20:05 в Сызрани 32-летний водитель Volkswagen Passat спровоцировал ДТП, в котором пострадал 50-летний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Водитель немецкой иномарки двигался по ул. Казанской со стороны ул. Жуковского в направлении ул. Образцовской.
В пути, возле дома № 31 по улице Невской, он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на стоящий на дороге Opel Zafira без водителя, ранее ставший участником другого ДТП. После удара минивэн по инерции продвинулся вперед и наехал на 50-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход доставлен в медицинское учреждение.
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Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?