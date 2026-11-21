В пятницу, 20 ноября, в 20:05 в Сызрани 32-летний водитель Volkswagen Passat спровоцировал ДТП, в котором пострадал 50-летний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель немецкой иномарки двигался по ул. Казанской со стороны ул. Жуковского в направлении ул. Образцовской.

В пути, возле дома № 31 по улице Невской, он не выбрал безопасную скорость движения и наехал на стоящий на дороге Opel Zafira без водителя, ранее ставший участником другого ДТП. После удара минивэн по инерции продвинулся вперед и наехал на 50-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Пешеход доставлен в медицинское учреждение.