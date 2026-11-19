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Авария случилась в четверг, 19 ноября, в 09:38. На 1081‑м км трассы М‑5 столкнулись грузовой автомобиль Scania и "Газель", сообщает ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"