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В среду, 18 ноября, в 23:05 в Промышленном районе 43-летняя женщина за рулем Toyota Corolla врезалась в погрузчик, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области