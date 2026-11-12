Тольяттинец пренебрег ПДД и попал под машину

В среду, 11 ноября, в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал 26-летний мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:20 51-летний водитель Lada Granta в районе дома № 4 по ул. Матросова сбил пешехода, который переходил проезжую часть в не предназначенном для этого месте.

В результате мужчина и оказался в больнице.