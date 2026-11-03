При опрокидывании Lada Granta в Шенталинском районе пострадал водитель

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В ночь на 3 ноября в Шенталинском районе произошла серьезная автоавария. ДТП случилось на 27‑м км автодороги "Урал — Исаклы — Шентала", сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"