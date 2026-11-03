При опрокидывании Lada Granta в Шенталинском районе пострадал водитель

В ночь на 3 ноября в Шенталинском районе произошла серьезная автоавария. ДТП случилось на 27‑м км автодороги "Урал — Исаклы — Шентала", сообщает облГКУ "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".
По данным специалистов, автомобиль Lada Granta съехал с проезжей части и опрокинулся. Пожарные-спасатели оказали водителю первую медицинскую помощь прямо на месте аварии. Помимо этого, специалисты отключили систему электропитания автомобиля для предотвращения возгорания.
На месте ДТП работали дежурный караул 131‑й части, бригада скорой медпомощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?