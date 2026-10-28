В Самаре после столкновения "Гранты" и Nissan в больницу попал один из водителей

Во вторник, 27 октября, в 4:10 в Кировском районе Самары 48-летний водитель LADA Granta двигался двигался по ул. Алма-Атинской со стороны ул. Стара-Загора в направлении Московского шоссе. В пути, поворачивая налево вне перекрестка, напротив дома № 216 он не уступил дорогу и столкнулся с Nissan Qashqai под управлением 36-летнего мужчины, движущимся по "встречке".

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, водителю LADA Granta назначили стационарное лечение.