В Тольятти под колеса "Гранты" попал 15-летний велосипедист

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В пятницу, 16 октября, в 17:25 на ул. Юбилейной в Тольятти легковушка сбила подростка на велосипеде, который пытался пересечь дорогу на красный, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области