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ДТП Происшествия

В Тольятти под колеса "Гранты" попал 15-летний велосипедист

ТОЛЬЯТТИ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 октября, в 17:25 на ул. Юбилейной в Тольятти легковушка сбила подростка на велосипеде, который пытался пересечь дорогу на красный, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

56‑летний водитель LADA Granta двигался по бульвару Приморскому со стороны ул. Юбилейной в направлении бульвара Буденного. В пути, возле дома № 63 по ул. Юбилейной, она наехал на 15-летнего юношу, который, управляя велосипедом, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.

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