В Тольятти под колеса "Гранты" попал 15-летний велосипедист

В пятницу, 16 октября, в 17:25 на ул. Юбилейной в Тольятти легковушка сбила подростка на велосипеде, который пытался пересечь дорогу на красный, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
56‑летний водитель LADA Granta двигался по бульвару Приморскому со стороны ул. Юбилейной в направлении бульвара Буденного. В пути, возле дома № 63 по ул. Юбилейной, она наехал на 15-летнего юношу, который, управляя велосипедом, пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?