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ДТП Происшествия

Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре следователи назначили экспертизы по громкому делу о наезде на людей на дороге. Подозреваемым проходит теперь уже бывший кинолог ФСИН.

Напомним, в марте 2024 г. правоохранителям поступило сообщение, что автомобилист обнаружил на обочине дороги между населенными пунктами Новинки и Шелехметь двух мужчин в плохом состоянии. Одного из мужчин спасти не удалось - он скончался. Правоохранители сначала заподозрили, что могло произойти убийство. Дальше события стали восстанавливать детально.

"По предварительным данным, два друга выпивали вместе спиртное дома у одного из них. Затем они решили пойти в гости к третьему товарищу. Шли пешком, в какой-то момент устали, легли, будучи пьяными, на обочину в сугроб и задремали", - рассказывал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

Мимо ехали на машине мужчина с девушкой. Известно, что водитель служил кинологом ФСИН. Предполагается, что было темно, дорога была очищена не лучшим образом, в результате водитель задел или наехал на одного из спавших. Владелец авто почувствовал наезд, остановился, вышел и обнаружил лежавших товарищей. Он вызвал "скорую" и дождался правоохранителей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД").

Как рассказал адвокат подозреваемого Анатолий Мотин, сейчас по уголовному делу назначена автотехническая экспертиза. По словам юриста, следствием поставлены вопросы в том числе о том, имелась ли возможность у водителя в данной ситуации избежать наезда на лежащих людей. Как рассуждает защитник, в случае обычной езды по дороге не ожидаешь, что на проезжей части или на обочине будет кто-то спать. Ожидаются результаты экспертизы.

По данным Волга Ньюс, кинологом во ФСИН водитель больше не работает.

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