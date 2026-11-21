В субботу, 21 ноября, в 5:15 в Шигонском районе женщина на "семерке" насмерть сбил пешехода, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 35-летняя водитель ВАЗ-2107 двигалась по ул. Советской в селе Шигоны. В пути следования, возле дома № 43, она наехала на 55-летнего мужчину, который "находился на проезжей части без цели ее перехода".

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.