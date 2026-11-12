Водитель Lada Vesta погибла при лобовом столкновении с грузовиком в Красноярском районе

В четверг, 12 ноября, около 11:00 на 1056‑м км автодороги М‑5 "Урал" произошла серьезная авария с погибшим, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

54-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Vesta, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась лоб в лоб с грузовиком Scania, которым управлял 46-летний водитель.

В результате удара Lada Vesta отбросило на ехавшую в попутном направлении Lada Granta под управлением 64-летнего мужчины.

Водитель Lada Vesta погибла на месте от полученных травм. Ее 70-летний пассажир был госпитализирован.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.