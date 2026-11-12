Водитель Lada Vesta погибла при лобовом столкновении с грузовиком в Красноярском районе

В четверг, 12 ноября, около 11:00 на 1056‑м км автодороги М‑5 "Урал" произошла серьезная авария с погибшим, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
54-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada Vesta, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась лоб в лоб с грузовиком Scania, которым управлял 46-летний водитель.
В результате удара Lada Vesta отбросило на ехавшую в попутном направлении Lada Granta под управлением 64-летнего мужчины.
Водитель Lada Vesta погибла на месте от полученных травм. Ее 70-летний пассажир был госпитализирован.
Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?