В Тольятти разыскали водителя электробайка, который сбил ребенка и уехал

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ДТП случилось 31 октября около 15:00 на ул. Фрунзе (у дома 15) в Тольятти. Водитель электробайка двигался по тротуару со стороны ул. Юбилейной в направлении пр. Степана Разина и совершил наезд на 5-летнего пешехода. После аварии водитель покинул место происшествия, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области