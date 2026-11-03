В Тольятти разыскали водителя электробайка, который сбил ребенка и уехал

ДТП случилось 31 октября около 15:00 на ул. Фрунзе (у дома 15) в Тольятти. Водитель электробайка двигался по тротуару со стороны ул. Юбилейной в направлении пр. Степана Разина и совершил наезд на 5-летнего пешехода. После аварии водитель покинул место происшествия, сообщают в региональной Госавтоинспекции.
Нарушителем оказался несовершеннолетний, 15-летний юноша. Парень признался, что не справился с управлением электробайка Ikingi WISH 01, испугавшись произошедшего, он продолжил движение и покинул место ДТП.
Проверка выявила признаки нарушений по ст. 12.6, ч. 1 ст. 12.15, ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. При этом несовершеннолетний не достиг возраста, с которого наступает административная ответственность.
Госавтоинспекция напоминает родителям о необходимости контроля за досугом детей и недопустимости передачи им транспортных средств, управление которыми требует специальных навыков и наличия водительского удостоверения.