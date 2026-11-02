В Автозаводском районе Тольятти Lada Granta сбила 12-летнего пешехода

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В воскресенье, 1 ноября, в Автозаводском районе Тольятти 12-летний пешеход попал под колеса Lada Granta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области