Три человека пострадали при столкновении Lada Vesta и "десятки" под Тольятти

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Во вторник, 20 октября, в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области