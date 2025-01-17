Под Сызранью погиб водитель Kia, столкнувшись с фурой

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В пятницу, 17 января, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"